　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

75%烏克蘭人拒絕「割地讓步」！　對美國信任度41%暴跌剩21%

▲▼俄羅斯空襲造成基輔2死38傷。（圖／路透）

▲俄羅斯空襲基輔，造成大量死傷。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭一項最新民調顯示，有高達四分之三的烏克蘭民眾堅決反對在任何和平協議中做出重大讓步，而這也凸顯了澤倫斯基總統在美國施壓下與俄羅斯談判結束戰爭時面臨的巨大挑戰。

烏克蘭一直試圖拒絕美國原先支持的計畫，基輔當局及歐洲盟友認為該計畫對莫斯科有利，俄方要求烏克蘭放棄整個東部頓巴斯地區，並大幅限制軍事能力。

基輔國際社會學研究所15日公布的民調結果顯示，雖有72%受訪者願意接受凍結目前戰線並包含部分妥協的協議，但75%民眾「完全無法接受」對俄國有利的計畫，包括割讓領土或限制軍隊規模而未獲得明確安全保障。

這項調查在11月底至12月中旬之間進行，訪問了烏克蘭控制區域內547名受訪者。研究所執行主任赫魯舍茨基表示，儘管美國施加的壓力日益增加，但大眾的民意在近幾個月來仍保持穩定。

▲▼俄羅斯空襲烏克蘭基輔。（圖／路透）

▲基輔民眾遭空襲身亡。（圖／路透）

調查發現63%烏克蘭人準備繼續戰鬥，僅9%相信戰爭會在2026年初結束。

川普已敦促烏克蘭儘快在這場持續近4年的戰爭中達成和平，因為俄軍正憑藉更龐大且裝備精良的軍力在戰場上持續推進。

基輔當局與歐洲盟友要求華府在任何協議中提供安全保障。而澤倫斯基也在14日表態，願意放棄加入北約作為交換。

民調顯示，烏克蘭人對美國的信任度大幅下滑，從2024年12月的41%降至如今的21%，對北約的信任度也從43%跌至34%。赫魯舍茨基指出，「若安全保障不明確且具約束力，烏克蘭人將不會信任他們，這將影響對相關和平計畫的整體支持度。」

川普同時重申要求烏克蘭舉行選舉，但根據烏克蘭戒嚴法規定，目前處於戒嚴狀態，禁止舉行選舉。澤倫斯基首個任期已於2024年屆滿，他12月曾表態若美國能主導確保安全，他願意接受新選舉。不過民調顯示，僅9%烏克蘭人希望在戰鬥結束前舉行選舉。

澤倫斯基的信任度曾因11月發生重大貪腐醜聞下跌，但在解僱高級助理和美國新施壓後，目前已回升至61%。赫魯舍茨基強調，「因此，堅持在烏克蘭舉行選舉被民眾嚴厲批評，被視為企圖削弱國家的行為。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高虹安逆轉勝　可復職新竹市長
快訊／高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序
快訊／台大13妹「公衛文」二審改輕判
恐怖瞬間曝！23歲女當場夾死　賓士猛撞垃圾車
台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因
快訊／垃圾車遭猛撞　23歲女當場夾死
台中青海家樂福大反轉　業者公告「不歇業了！」
3檔處置首日氣虛　記憶體飆股跌近8%殺最兇
快訊／大逆轉！高虹安涉貪　二審判無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

槍手受到「IS極端思想」影響！　澳總理揭6年前曾調查

75%烏克蘭人拒絕「割地讓步」！　對美國信任度41%暴跌剩21%

「冬天賴床」不是懶！　科學家認證：睡久一點有好處

川普正式對BBC提告！　求償50億美元

北海道地震警報解除？專家示警風險未除　3種可能情境曝光

那斯達克推動「全天候交易」！　最快實施時間曝光

俄女團「暴動小貓」遭認定極端組織　成員面臨13年徒刑

川普關稅藏漏洞！　台灣42％商品獲豁免

外媒：川普關稅有大漏洞　台灣42％商品躲過

狠甩七巨頭！特斯拉董事會累積近10兆財富　是Alphabet的8倍

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

槍手受到「IS極端思想」影響！　澳總理揭6年前曾調查

75%烏克蘭人拒絕「割地讓步」！　對美國信任度41%暴跌剩21%

「冬天賴床」不是懶！　科學家認證：睡久一點有好處

川普正式對BBC提告！　求償50億美元

北海道地震警報解除？專家示警風險未除　3種可能情境曝光

那斯達克推動「全天候交易」！　最快實施時間曝光

俄女團「暴動小貓」遭認定極端組織　成員面臨13年徒刑

川普關稅藏漏洞！　台灣42％商品獲豁免

外媒：川普關稅有大漏洞　台灣42％商品躲過

狠甩七巨頭！特斯拉董事會累積近10兆財富　是Alphabet的8倍

「現在專心復健」39歲達比修有是否引退？美媒憂生涯終章

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

領普發1萬忘拔機車鑰匙！內埔警代管6把防失竊

一票人不知！帶狗出門「慘吞2000元罰單」他驚呆　網狂喊讚

「酷龍」檔車路口擦撞！衝進待轉區鏟翻3車　混亂現場畫面曝

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序

明後天北東水氣增　周五雨區擴大「全台濕答答」

「咖樂迪」2批莎莎醬農藥超標　邊境攔截460公斤退運銷毀

畫面曝光！台18線轎車撞護欄濺火花「飛進水溝裡」　22歲男身亡

不怕打斷原對話！ChatGPT對話分支登陸手機版　iOS與Android同步支援

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

國際熱門新聞

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

川普關稅藏漏洞　台灣42％商品獲豁免

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

搭臥鋪火車「40男闖進來」　女反鎖廁所求救

美股收黑　特斯拉逆勢飆漲近4％、台積電ADR下挫逾1％

外媒：川普關稅有大漏洞　台灣42％商品躲過

翁山蘇姬被關3年多　兒：可能已死了

史上第一人！　馬斯克身價突破18.8兆元

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

年收3千萬沒了！醫淪打工仔最後悔1事

輝達緊抓中市場　美議長曝黃仁勳遊說內幕

路透：那斯達克擬推「全天候交易」機制

更多熱門

相關新聞

歐洲領袖挺烏克蘭　聯合聲明承諾籌組維和部隊助重建

歐洲領袖挺烏克蘭　聯合聲明承諾籌組維和部隊助重建

俄烏和平談判持續推進之際，歐盟多國領袖今天發表聯合聲明，重申對烏克蘭的堅定支持，並提出多項安全與重建承諾，包括籌組由歐洲主導的多國部隊協助烏軍重建與維護安全、建立由美國主導的停火監督機制，以及持續支持烏克蘭加入歐盟。聲明強調，任何關於領土的決定，都必須在獲得強而有力的安全保障後，由烏克蘭人民自行決定，國界不得以武力改變。

美烏柏林談判8小時　川普：前所未有地接近達成和平協議

美烏柏林談判8小時　川普：前所未有地接近達成和平協議

烏克蘭和平計畫柏林會談首日　美國特使：取得重大進展

烏克蘭和平計畫柏林會談首日　美國特使：取得重大進展

讓台灣暖流　溫暖烏克蘭的冬天

讓台灣暖流　溫暖烏克蘭的冬天

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

關鍵字：

烏克蘭澤倫斯基民調和平談判美俄關係

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

全台下2天！　轉雨時間曝

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動

指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副署」錯誤說法

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面