75%烏克蘭人拒絕「割地讓步」！　對美國信任度41%暴跌剩21%

▲俄羅斯空襲基輔，造成大量死傷。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭一項最新民調顯示，有高達四分之三的烏克蘭民眾堅決反對在任何和平協議中做出重大讓步，而這也凸顯了澤倫斯基總統在美國施壓下與俄羅斯談判結束戰爭時面臨的巨大挑戰。

烏克蘭一直試圖拒絕美國原先支持的計畫，基輔當局及歐洲盟友認為該計畫對莫斯科有利，俄方要求烏克蘭放棄整個東部頓巴斯地區，並大幅限制軍事能力。

基輔國際社會學研究所15日公布的民調結果顯示，雖有72%受訪者願意接受凍結目前戰線並包含部分妥協的協議，但75%民眾「完全無法接受」對俄國有利的計畫，包括割讓領土或限制軍隊規模而未獲得明確安全保障。

這項調查在11月底至12月中旬之間進行，訪問了烏克蘭控制區域內547名受訪者。研究所執行主任赫魯舍茨基表示，儘管美國施加的壓力日益增加，但大眾的民意在近幾個月來仍保持穩定。

▲基輔民眾遭空襲身亡。（圖／路透）



調查發現63%烏克蘭人準備繼續戰鬥，僅9%相信戰爭會在2026年初結束。

川普已敦促烏克蘭儘快在這場持續近4年的戰爭中達成和平，因為俄軍正憑藉更龐大且裝備精良的軍力在戰場上持續推進。

基輔當局與歐洲盟友要求華府在任何協議中提供安全保障。而澤倫斯基也在14日表態，願意放棄加入北約作為交換。

民調顯示，烏克蘭人對美國的信任度大幅下滑，從2024年12月的41%降至如今的21%，對北約的信任度也從43%跌至34%。赫魯舍茨基指出，「若安全保障不明確且具約束力，烏克蘭人將不會信任他們，這將影響對相關和平計畫的整體支持度。」

川普同時重申要求烏克蘭舉行選舉，但根據烏克蘭戒嚴法規定，目前處於戒嚴狀態，禁止舉行選舉。澤倫斯基首個任期已於2024年屆滿，他12月曾表態若美國能主導確保安全，他願意接受新選舉。不過民調顯示，僅9%烏克蘭人希望在戰鬥結束前舉行選舉。

澤倫斯基的信任度曾因11月發生重大貪腐醜聞下跌，但在解僱高級助理和美國新施壓後，目前已回升至61%。赫魯舍茨基強調，「因此，堅持在烏克蘭舉行選舉被民眾嚴厲批評，被視為企圖削弱國家的行為。」