911恐攻5嫌可望「2021年開庭審判」　若軍法定罪…將面臨死刑

▲蓋達組織發起911恐怖攻擊事件,造成近3000人當場喪生。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國軍事法庭法官柯恩(Col W. Shane Cohen)於30日裁定,2021年1月11日起啟動911恐怖攻擊的一連串開庭程序。根據了解,包括哈立德.謝赫.穆罕默德(Khalid Shaikh Mohammed)在內的5名嫌犯犯案將近20年後,面臨戰爭罪、綁架與將近3000條謀殺罪指控,可能會被宣判死刑。

柯恩發布長達10頁的時程安排令,要求律師團隊10月10日前提出所有相關證據與文件,預計2021年1月11日起,開始挑選軍事陪審團。

根據了解,5名嫌犯被控犯下戰爭罪,包括恐怖主義、綁架和將近3000條謀殺罪,目前被關押在古巴美軍基地中的關塔那摩灣拘押中心(Guantánamo Bay),可能被軍事委員會裁定死刑。

BREAKING: Trial date set for Khalid Shaikh Mohammed, 4 other men charged with plotting 9/11 attacks: Jan. 11, 2021 at Guantanamo Bay https://t.co/BCYj4bbQOW pic.twitter.com/FdnXtnZIlS