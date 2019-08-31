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911恐攻5嫌可望「2021年開庭審判」　若軍法定罪…將面臨死刑

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▲▼911恐怖攻擊事件與紀念碑（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋達組織發起911恐怖攻擊事件，造成近3000人當場喪生。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國軍事法庭法官柯恩（Col W. Shane Cohen）於30日裁定，2021年1月11日起啟動911恐怖攻擊的一連串開庭程序。根據了解，包括哈立德．謝赫．穆罕默德（Khalid Shaikh Mohammed）在內的5名嫌犯犯案將近20年後，面臨戰爭罪、綁架與將近3000條謀殺罪指控，可能會被宣判死刑。

柯恩發布長達10頁的時程安排令，要求律師團隊10月10日前提出所有相關證據與文件，預計2021年1月11日起，開始挑選軍事陪審團。

根據了解，5名嫌犯被控犯下戰爭罪，包括恐怖主義、綁架和將近3000條謀殺罪，目前被關押在古巴美軍基地中的關塔那摩灣拘押中心（Guantánamo Bay），可能被軍事委員會裁定死刑。

綜合外媒報導，主謀哈立德．謝赫．穆罕默德是蓋達組織（al-Qaida）高級幹部，被911委員會指為全案「主要策畫人」，2003年在巴基斯坦遭CIA逮捕後，關押在東歐、阿富汗等地的「黑色站點（Black Sites）」長達3年，2006年才送往關塔那摩灣拘押中心。他2008年就被起訴，可是軍事委員會程序直到2012年開啟，因為涉及超過30個聽證會以及永無止盡的程序爭議。

▲▼911恐怖攻擊事件與紀念碑（圖／達志影像／美聯社）

▲哀悼民眾在紀念碑上留下美國國旗與玫瑰。（圖／達志影像／美聯社）

共犯阿塔什（Walid bin Attash）經營蓋達組織在阿富汗的訓練營，指導911事件其中2名綁匪，葉門籍拉姆扎．賓．阿勒─薛爾布希（Ramzi bin al-Shibh）被控協助支援後續行動，阿布魯奇（Ammar al-Baluchi）提供金援並規劃飛行訓練，沙烏地阿拉伯人阿哈沙威（Mustafa Ahmad al-Hawsawi）被控為綁匪提供現金、信用卡、衣服等資源。

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