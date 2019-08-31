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俄：敘利亞政府「單方面停火」　籲伊德利卜叛軍停止挑釁

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▲▼敘利亞政府軍對伊德利卜省地區發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞政府軍試圖奪回伊德利卜省，發動猛烈攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯國防部30日宣布，敘利亞政府軍隊31日早上6點起，於伊德利卜省（Idlib）的緩和衝突地帶（De-escalation Zone）單方面停火，呼籲叛軍與聖戰組織別再做出挑釁行為。根據了解，鄰國土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）於27日與普丁宣布，將攜手合作緩解局勢。

俄羅斯敘利亞和解中心在聲明中提到，停火旨在「穩定伊德利卜局勢」，要求反對派軍隊「放棄武裝挑釁行為，加入和平的進程」。根據了解，叛軍目前沒有對此回應。

▲▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）。（圖／路透社）

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）。（圖／路透社）

《半島電視台》報導，土、俄2018年曾協議在伊德利卜省建立去軍事化的緩和衝突地帶，避免政府和叛軍全面開戰，但是政策從沒有全面實施。普丁27日在莫斯科與艾爾段會晤，宣布雙方決定「聯手採取措施，讓局勢正常化」，不過沒有透露更多細節。

▲▼敘利亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲戰火連綿的敘利亞。（圖／達志影像／美聯社）

上百名敘利亞難民30日也聚集在邊界抗議，要求安卡拉當局阻止敘利亞政府發動攻擊，甚至試圖強行闖越國界。巴卜哈瓦過境點（Bab Al-Hawa）邊境警察鳴槍警告，出動催淚瓦斯驅離示威群眾。

53歲的阿穆爾里（Mohammed al-Amouri）向《法新社》表示，參加抗議是為了要求土耳其遵守承諾，防止伊德利卜遭遇全面攻擊，「這是一個給土耳其的警告。如果他們什麼都不做的話，我們就要前往土耳其和歐洲。老百姓已經不能再承受更多了。」

▲▼敘利亞國內流離失所的兒童。（圖／路透）

▲敘利亞國內流離失所的兒童。（圖／路透）

聯合國估計，伊德利卜省4年前被叛軍組織把持後，已有幾十萬人逃離，至少500名百姓被殺害，若再有進一步的行動，300萬居民將面臨帶來更嚴重的後果。緊急救濟協調員洛科克（Mark Lowcock）說，自從上次休戰協調失敗後，「幾十個社區杳無人煙，整座城鎮都被夷為平地」，呼籲安全理事會應採取有意義的行動保護百姓。

綜合外媒報導，叛軍與聖戰組織自2011年起發動內戰，試圖推翻總統阿薩德（Bashar al-Assad）。俄國約4年前介入並支持政府，4月起加強火力，試圖奪回重要軍事據點伊德利卜省。據悉，敘利亞已有數十萬人逃到土耳其。

►►►8年內戰「最後戰略重鎮」　敘利亞政府進逼…蘇愷22型戰機遭擊落

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