國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

狠甩七巨頭！特斯拉董事會累積近10兆財富　是Alphabet的8倍

▲特斯拉董事會成員賺飽飽。（圖／達志影像）

▲特斯拉董事會成員賺飽飽。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合報導

根據路透社委託薪酬與公司治理研究機構易普索（Equilar）進行的分析，特斯拉（Tesla）董事會成員多年來透過股票選擇權累積的財富已超過30億美元（約新台幣9.4兆元），遠高於美國其他大型科技公司同業水準，讓「七巨頭」中其他同業顯得渺小，甚至是Google母公司Alphabet董事平均薪酬的8倍，引發公司治理爭議。

分析顯示，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的弟弟、董事金巴爾（Kimbal Musk），自2004年以來因持有或出售股票選擇權，按市值計算已累積接近10億美元收益；董事艾倫普萊斯（Ira Ehrenpreis）自2007年起進帳約8.69億美元；董事會主席丹霍姆（Robyn Denholm）自2014年以來則累計約6.5億美元。上述金額皆來自早期授予的獎酬在股價大漲後的價值膨脹。

特斯拉董事會自2020年後便未再核發新的股票獎酬，並於2021年起暫停董事薪酬，以和解一宗指控董事報酬過高的股東訴訟。不過在2018年至2020年間，特斯拉每名董事平均獲得約1200萬美元的現金與股票報酬，約為Alphabet董事平均薪酬的8倍，為七巨頭中最高。

隨著特斯拉股價隨後數年飆升，這些早期股票選擇權價值水漲船高。雖然輝達（Nvidia）、Alphabet、Meta、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）等科技巨頭股價同樣推升董事財富，但易普索指出，只有特斯拉的情況是董事原始獎酬規模本身就異常龐大，成為巨額財富的關鍵來源。即便納入2021年至2024年4年暫停給薪期間計算，特斯拉董事在2018年至2024年的平均報酬，仍是Meta董事的2.5倍。

特斯拉發言人回應路透社表示，董事薪酬「並不過高，而是直接與股價表現及股東價值創造掛鉤」，並強調董事投入「超乎尋常」的時間與精力，2024年董事會與委員會合計召開58次會議，遠高於業界常態。

只是特斯拉以股票選擇權而非直接配發股票支付董事報酬的作法，仍遭多名公司治理專家批評。專家指出，選擇權只在股價上漲時才有價值，董事無須承擔下行風險，容易放大報酬。美國公司董事協會資料顯示，在標普500指數中營收最高的200家公司裡，僅約5％仍以選擇權支付董事薪酬。

特斯拉則反駁，選擇權更具「風險性」，因為若股價不上漲，董事將一無所獲；相較之下，直接配股即使股價下跌仍保有價值。

4名審閱分析的公司治理專家指出，特斯拉董事會的高額報酬，已削弱其對執行長馬斯克的獨立監督能力，這項爭議也延伸至董事會與馬斯克的關係。德拉瓦州法院去年裁定，董事會於2018年核發給馬斯克、現值約1320億美元的薪酬方案無效，認定董事報酬過高及與馬斯克的私人關係影響談判公正性。特斯拉已提出上訴，並承諾若敗訴，將提供至少420億美元的新薪酬方案。

12/13 全台詐欺最新數據

