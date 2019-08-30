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英國9月起每周與歐盟開會2次！　強生稱「加快腳步」力拚脫歐

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▲▼ 英國首相強生（Boris Johnson）抵達法國西南部濱海小鎮比亞里茨（Biarritz）參加七大工業國（G7）高峰會。（圖／路透）

▲ 強生28日宣布，女王已經同意，暫停國會5周至10月14日。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國脫歐事務首席談判代表佛羅斯特（David Frost）28日在比利時布魯塞爾與歐盟官員會面後，英國首相強生（Boris Johnson）宣布，他希望加快和歐盟退歐談判的步伐，以打消保守黨對他關閉國會的疑慮。他29日表示，英國談判代表與歐盟官員9月起每周會召開2次會議，修訂不斷遭國會否決的脫歐協議。

強生指出，「我上任的第一天就說過，我們將帶著活力和決心來達成協議。我在近幾周和歐盟領導人的談話中受到鼓舞，他們都願意就不民主的『邊境保障措施』商討替代方案。現在是雙方加快腳步的時候了。」

但《衛報》指出，強生團隊在各方面都面臨挑戰。蘇格蘭最高民事法院將在當地時間30日裁決強生關閉國會的決定是否違憲，國會議員也計畫立法反對無協議脫歐（硬脫歐）。

若有必要上到最高法院，強生確信自己會擊敗法律挑戰，且將利用一切可利用的議會戰術，以打擊反對派議員。首相官邸消息人士表示，「我們此前已經表達得很清楚，會採取任何必要的手段來實現英國脫歐，現在的立場也不變。」

代表跨黨派團體共75名議員的律師奧尼爾（Aidan O’Neill）則在蘇格蘭最高法院表示，強生為了政治利益要求女王伊莉莎白二世休會，踐踏擁有400多年歷史的憲法。他向法官達赫蒂（Lord Doherty）表示，「我們有憲法和法治」，希望法院能夠頒布禁令，迫使政府撤銷女王28日批准的休會命令。

►►關閉國會到10月中！強生這招連女王都擋不住　英議員「來不及」阻硬脫歐

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