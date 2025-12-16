　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

記者吳銘峯／台北報導

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院審理後16日二審宣判。結果出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。

▲▼高虹安貪污案高院再度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新竹市長高虹安貪污案，高院16日二審宣判。（圖／記者吳銘峯攝）

高虹安2020年獲民眾黨推薦後當選不分區立委，2022年更獲民眾黨提名參選新竹市長，最後以最高票當選。但她上任後沒多久，就爆發立委任內的詐領助理費案件，遭檢調單位查辦。

檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，浮報助理公費補助酬金及加班費62萬多元，扣除實際用於公務或私聘助理、獎金等支出，總計詐得46萬多元，因此依照《貪污治罪條例》「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將高虹安等5人起訴。一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，因此處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。

▲▼停職中的新竹市長高虹安，21日因立委任內所涉貪污案二審到高院出庭，沒回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市長高虹安。（圖／記者黃哲民攝）

案件上訴第二審，高等法院去年11月間首度開庭審理，但合議庭法官認為本案關鍵法條《立法院組織法》第32條規定違反明確性原則，而有侵犯保障公務員身分的違憲之虞，因此今年初裁定將本案停止審理，並送司法院憲法法庭釋憲。但司法院不受理，全案又再回到高等法院續行審理。

而高等法院在9月間審理庭時，傳喚高虹安出庭應訊。她表示，自己進入立法院後只想做好立委工作，她的助理們也是努力的做好輔佐委員的工作。她身為新科立委，對於公費助理的相關規範當然不清楚，是助理們詢問其他立委助理後，才使用辦公室「零用金」制度；該制度單純就是立委與助理們均提供自己的部分薪水，以供辦公室營運之用。她強調，「助理費零用金不是我的小金庫」，沒有代墊款，也沒有購買私人物品。

高虹安最後表示，因為本案，讓她對不起新竹市民，也對不起父母，更讓助理們生活大亂，她都感到非常抱歉，所以請求法官還給她們清白。

12/14 全台詐欺最新數據

快訊／大逆轉！高虹安涉貪　二審判無罪

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

相關新聞

高虹安涉貪案被告二審全輕判！「公衛文」改判3月

高虹安涉貪案被告二審全輕判！「公衛文」改判3月

曾被選為台大13妹的「公衛文」王郁文，因捲入新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，一審遭法院認定貪污466元而遭判刑2年、緩刑5年。不過案件上訴二審後，高等法院改認定她犯下「偽造文書罪」，改輕判有期徒刑3月，並宣告緩刑2年的自新機會。

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

法官張浩銘發文取暖被轟　遭送評鑑

法官張浩銘發文取暖被轟　遭送評鑑

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

檢虧踩飛輪收錢　柯文哲嗆：別用臆測編故事

檢虧踩飛輪收錢　柯文哲嗆：別用臆測編故事

法律人權高虹安貪污市長新竹市詐領助理費高等法院二審

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

