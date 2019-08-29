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49歲警衛暖勸跳橋少女「勇救1命」　19天後…花園中離奇自殺亡

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▲▼英國49歲男子在A50公路勸阻少女跳橋，19天後卻離奇自殺身亡。（示意圖／翻攝Google Map）

▲英國49歲男子在A50公路勸阻少女跳橋，19天後卻離奇自殺身亡。（圖／翻攝Google Map）

記者吳美依／綜合外電報導

英國斯塔福郡（Staffordshire）一名49歲警衛馬托克斯（Alan Mattocks）7月28日在自家花園中輕生，他19天前才成功勸阻一名年輕女孩跳橋自殺，獲頒警局的感謝函，沒想到自己卻也無法走出內心折磨。結縭10年的妻子唐恩（Dawn）表示，先生是個「為了幫助別人而生」的愛家男人，從來沒有露出任何心理困擾的跡象。

馬托克斯28日早上被發現陳屍花園中，已經沒有生命跡象。46歲的唐恩表示，夫妻倆前一天晚上出門約會時，一切都很正常，完全不曉得是什麼問題困擾著老公，「我的人生瞬間被顛覆了，大家都覺得非常震驚、不敢相信，因為他沒有表現出任何心理健康問題。我們從來沒有想過他會做出這樣的事。」

綜合外媒報導，馬托克斯7月上旬經過A50公路時，看見一名年輕女孩爬上大橋的欄杆，想要跳下去尋死。他立刻上前耐心地和對方談話，最後成功阻止一場悲劇。斯塔福郡警方為此致信，感謝拯救寶貴生命的英雄之舉。

根據了解，馬托克斯是一名門房警衛，平常熱愛單車運動，經營社區中心，人緣非常好，還定期募款捐獻給兒童慈善機構。唐恩說，丈夫很熱心，「願意為別人做任何事」，「他非常愛家，總是溺愛著我，是派對上的靈魂人物，也是最好的伴侶，我真的很想念他。」

唐恩呼籲，如果內心正經歷著難以承受的折磨，一定要敞開心胸和身邊的人聊一聊。唐恩的姐姐表示，家族裡的每一個人都很難過，「我只要想到，他當初多麼痛苦，卻沒有辦法與我們聊一聊，就覺得非常傷心。如果感到情緒低落，一定要談談自己的問題。」

根據了解，馬托克斯身後留下3個孩子、哥哥與母親。他的葬禮將於28日舉行，預計會有超過100人出席。

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