49歲警衛暖勸跳橋少女「勇救1命」　19天後…花園中離奇自殺亡

▲英國49歲男子在A50公路勸阻少女跳橋,19天後卻離奇自殺身亡。(圖/翻攝Google Map)

記者吳美依/綜合外電報導

英國斯塔福郡(Staffordshire)一名49歲警衛馬托克斯(Alan Mattocks)7月28日在自家花園中輕生,他19天前才成功勸阻一名年輕女孩跳橋自殺,獲頒警局的感謝函,沒想到自己卻也無法走出內心折磨。結縭10年的妻子唐恩(Dawn)表示,先生是個「為了幫助別人而生」的愛家男人,從來沒有露出任何心理困擾的跡象。

