地方 地方焦點

領普發1萬忘拔機車鑰匙！內埔警代管6把防失竊

▲內埔分局萬巒派出所警員羅家坤幫忙代保管錀匙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔分局萬巒派出所警員羅家坤幫忙代保管錀匙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

政府普發一萬元現金期間，內埔警分局萬巒派出所警員羅家坤，日前於萬巒郵局執行現金安全維護勤務時，發現賴先生等6名民眾停放機車後，竟忘記拔取鑰匙。為避免機車遭竊或被誤騎，羅員先行取下鑰匙代為保管，待車主返程時再逐一交還，貼心舉動獲民眾一致感謝。

內埔分局萬巒派出所警員羅家坤，日前在萬巒郵局，執行普發一萬元現金安全維護勤務時，陸續發現有賴先生等6位鄉親，在辦理郵務或領取普發現金時，均未將機車鑰匙拔起並隨身攜帶，羅員於是先將機車鑰匙取下代保管，並待車主要騎車回家時，予以交還。

賴先生等人向羅員表示，因一時疏忽忘記拔取機車鑰匙，對警方的即時幫忙深表感謝。羅員藉機向民眾宣導，到郵局洽辦事務或使用ATM，停好車後要記得要拔取鑰匙並隨身，避免愛車被不法分子竊取。

內埔警分局長江世宏表示，政府普發現金一萬元期間，員警會到轄區內郵局等處所，執行安全維護巡守工作，以保護民眾領取現金安全，另外也會藉機防竊、防詐或交安宣導。呼籲鄉親停好車後，機車鑰匙要隨身攜帶，不然領了一萬元現金，卻丟了一台機車，真的得不償失。民眾若遇緊急狀況，請撥打110或直接到鄰近派出所找員警幫忙，警方會提供適當協助。

12/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

