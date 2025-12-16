路透：那斯達克擬推「全天候交易」機制　搶攻全球資金

▲那斯達克（Nasdaq）準備推出股票「全天候交易」機制。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球大型交易所那斯達克（Nasdaq）計畫於當地時間15日向美國證券交易委員會（SEC）提交申請文件，準備推出股票「全天候交易」機制，希望藉此掌握全球投資人對美國股票持續升溫的需求，正式邁向每週五天、近乎24小時的交易模式。

《路透社》獨家消息指出，根據規畫，那斯達克此舉將是推動全天候交易的首個正式步驟。那斯達克總裁科恩（Tal Cohen）今年3月曾表示，交易所已與監管單位展開討論，並預期最快於2026年下半年啟動每週五天的不間斷交易。

除了那斯達克之外，紐約證券交易所（NYSE）以及芝加哥期權交易所全球市場公司（Cboe Global Markets）近期也相繼宣布，將朝股票全天候交易邁進。

市場需求被視為推動改革的主要動力。那斯達克彙整的數據顯示，美國股市目前約占全球上市公司總市值的三分之二，而外國投資人持有的美國股票總額，去年已達17兆美元。隨著投資人分布越來越國際化，對於能在非傳統交易時段進行交易的需求也明顯增加。

依照現行制度，那斯達克平日交易時間為每日16小時，分為盤前、正常盤與盤後三個時段。未來若改為「23小時、每週五天」的交易模式，將調整為日間與夜間兩個交易時段，中間保留1小時進行系統維護與結算作業。新制度下，每週交易將從週日晚間9時開始，於週五晚間8時結束。

那斯達克北美市場資深副總裁麥克（Chuck Mack）對《路透社》表示，「全球化趨勢其實已經走了一段時間，而我們也看到，美國市場本身變得越來越全球化。」

麥克指出，雖然延長交易時段的成交量通常遠低於正常盤，但近年來，美國股市「夜間交易」的需求卻明顯暴增。目前，想要進行24小時交易的投資人，多半得仰賴場外交易平台或替代交易系統（Alternative Trading Systems），例如藍海交易平台（Blue Ocean）、布魯斯ATS（Bruce ATS）與OTC Moon。

麥克表示，「我們在美國股市看到這些趨勢，尤其是來自美國以外地區、專門投資那斯達克上市公司的需求，比過去強很多。對這些全球投資人來說，他們想用自己的方式、在自己的時區，進入這個龐大的市場。」

不過，全天候交易能否順利上路，仍有關鍵配套待完成，包括負責顯示美國交易所最準確報價的證券資訊處理系統升級，以及美國存託信託與結算公司（DTCC）規畫於2026年底前完成股票全天候清算機制。

支持者認為，延長交易時間有助於讓美國以外的投資人即時回應市場變化；但華爾街部分大型銀行對此仍持保留態度，擔憂延長時段可能帶來流動性下降與市場波動加劇等風險。

那斯達克方面則強調，隨著全球投資需求轉變，交易所的運作模式也勢必跟上腳步。