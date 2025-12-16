一票人不知！帶狗出門「慘吞2000元罰單」他驚呆　網狂喊讚

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日發文分享友人的親身經歷，當天他開車帶狗出門辦點小事，原本想說時間不長，開一下窗讓毛孩看看外面，沒想到遭民眾檢舉，吞了一張2000元罰單。對此，眾人一致認為被開單不冤，直呼「很多事故都是一瞬間發生的，防護真的不能省。」

網友在Dcard提到，朋友只是臨時帶狗狗出門辦點小事，想說時間不長，便開窗讓毛孩在車內看看外面，沒想到短短一下子就遭民眾檢舉，事後還收到一張2000元的罰單，這才驚覺汽機車載運寵物早有明確規範。

原PO坦言，自己聽完後也相當訝異，原來毛孩和小朋友一樣，不能放任在車內爬來爬去，更不能探頭窗外。由於平時自己也常開車載狗出門，他連忙求問，「大家都是如何替毛孩做好防護？除了安全措施之外，還有哪些容易忽略的行車風險需要特別注意？」

對此，網友們紛紛回應，「有寵物安全座椅，車子行進中，禁止寵物在車中亂走亂跑的，會影響駕駛」、「很好你現在知道了」、「開得太讚了」、「其實很多人也不知道寵物真的要放後座，我那次就是因為狗狗跑前座被開單，而且牠在車上一直跳來跳去，真的超危險，後來直接買專用汽座，固定好之後就不會亂動了，安心很多」、「本來就不行這樣，不管有沒有法律，我都覺得好危險，誰知道有沒有突發狀況，導致司機沒辦法正常駕駛」。

值得一提的是，若寵物探頭出車外，可能觸犯《道路交通管理處罰條例》第29條第1款「裝載貨物超過規定寬度」，可處3000元以上、9000元以下罰鍰。而若寵物在車內活動範圍過大，造成「裝載方式不穩妥，行駛中顯有危險」，則可能觸犯同條例第30條第1項第7款，面臨3,000元至9000元的罰鍰。這意味著，不僅寵物不能伸出窗外，寵物在車廂內也必須妥善安置。

面對法規與安全的要求，網友們也提供具體的解決方案。最常見的建議是採用寵物專用安全帶，將寵物固定在後座位置，除了保護寵物，更能避免牠們跑到前座影響行車安全；其次是使用專用寵物座椅或運輸籠，並確保寵物不得伸出窗外，且車窗應緊閉，避免意外衝擊。

