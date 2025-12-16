　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一票人不知！帶狗出門「慘吞2000元罰單」他驚呆　網狂喊讚

▲▼黃金獵犬、寵物狗。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日發文分享友人的親身經歷，當天他開車帶狗出門辦點小事，原本想說時間不長，開一下窗讓毛孩看看外面，沒想到遭民眾檢舉，吞了一張2000元罰單。對此，眾人一致認為被開單不冤，直呼「很多事故都是一瞬間發生的，防護真的不能省。」

網友在Dcard提到，朋友只是臨時帶狗狗出門辦點小事，想說時間不長，便開窗讓毛孩在車內看看外面，沒想到短短一下子就遭民眾檢舉，事後還收到一張2000元的罰單，這才驚覺汽機車載運寵物早有明確規範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，自己聽完後也相當訝異，原來毛孩和小朋友一樣，不能放任在車內爬來爬去，更不能探頭窗外。由於平時自己也常開車載狗出門，他連忙求問，「大家都是如何替毛孩做好防護？除了安全措施之外，還有哪些容易忽略的行車風險需要特別注意？」

對此，網友們紛紛回應，「有寵物安全座椅，車子行進中，禁止寵物在車中亂走亂跑的，會影響駕駛」、「很好你現在知道了」、「開得太讚了」、「其實很多人也不知道寵物真的要放後座，我那次就是因為狗狗跑前座被開單，而且牠在車上一直跳來跳去，真的超危險，後來直接買專用汽座，固定好之後就不會亂動了，安心很多」、「本來就不行這樣，不管有沒有法律，我都覺得好危險，誰知道有沒有突發狀況，導致司機沒辦法正常駕駛」。

值得一提的是，若寵物探頭出車外，可能觸犯《道路交通管理處罰條例》第29條第1款「裝載貨物超過規定寬度」，可處3000元以上、9000元以下罰鍰。而若寵物在車內活動範圍過大，造成「裝載方式不穩妥，行駛中顯有危險」，則可能觸犯同條例第30條第1項第7款，面臨3,000元至9000元的罰鍰。這意味著，不僅寵物不能伸出窗外，寵物在車廂內也必須妥善安置。

面對法規與安全的要求，網友們也提供具體的解決方案。最常見的建議是採用寵物專用安全帶，將寵物固定在後座位置，除了保護寵物，更能避免牠們跑到前座影響行車安全；其次是使用專用寵物座椅或運輸籠，並確保寵物不得伸出窗外，且車窗應緊閉，避免意外衝擊。

►80%人都塗錯了！南韓哥揭「護唇膏正確用法」　專家認證
►滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！　萬人怒喊關掉：一律封鎖
►遊日吃吉野家、松屋吵翻了！達人曝「這類店」台日差最大

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨家／樂天8年約留林立！總值史上第2　月薪至少160萬超越陳
快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴
28歲媽生第六寶！　獲5.6萬大紅包
「麻吉大哥」黃立成已被清算200次！損失7.1億　帳戶剩16
高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職
獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭郭平輝罹癌辭世
婚禮放他歌…下秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭
快訊／高雄嚴重火警！濃煙狂竄網急喊：快戴上口罩
大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教「國中數學」直接投降？一票大人苦笑認了：除了1定理全忘光

貪污案二審逆轉！四叉貓喊崩潰　網挖「高虹安1句話」：果然可搞定

蘇花匯德隧道北口路段施工　12∕16起雙向封閉整點放行1個月

拍片教假結婚拿美國國籍「回台還能爽用健保」挨轟！女網紅回應了

高雄某飯店疑爆集體食物中毒！11人上吐下瀉　1人住院一周

合歡山「撞見最醜陋流星雨」傻眼了　全場喊悲哀：台灣人素質

快訊／11:39花蓮近海規模4.1地震　4縣市有感「最大震度2級」

Netflix突PO曾敬驊照片「真的超討厭他」　網大歪樓：我也想被加

去日本玩還吃台灣有的餐廳？一票大推朝聖「這幾間」：真有差

全世界永靖人的家庭日　「謝平安家年華」萬人齊聚呷平安

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

教「國中數學」直接投降？一票大人苦笑認了：除了1定理全忘光

貪污案二審逆轉！四叉貓喊崩潰　網挖「高虹安1句話」：果然可搞定

蘇花匯德隧道北口路段施工　12∕16起雙向封閉整點放行1個月

拍片教假結婚拿美國國籍「回台還能爽用健保」挨轟！女網紅回應了

高雄某飯店疑爆集體食物中毒！11人上吐下瀉　1人住院一周

合歡山「撞見最醜陋流星雨」傻眼了　全場喊悲哀：台灣人素質

快訊／11:39花蓮近海規模4.1地震　4縣市有感「最大震度2級」

Netflix突PO曾敬驊照片「真的超討厭他」　網大歪樓：我也想被加

去日本玩還吃台灣有的餐廳？一票大推朝聖「這幾間」：真有差

全世界永靖人的家庭日　「謝平安家年華」萬人齊聚呷平安

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌9成！純電車款151萬元被掃光

賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

日男爽「一夫多妻」！養女也變後宮　約炮100女偷拍性愛片

快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

移工當保母9天！虐2月嬰「腦傷手骨折」命危成弱智　法官重判7年

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

川普正式對BBC提告！　合計求償100億美元

17歲女下班遭陌生男拖走綁架　路過公車乘客目睹「衝下車救人」

John Cena結束選手生涯！　23年WWE摔角傳奇正式退役

生活熱門新聞

全台有雨！　連下2天時間曝

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

全台下2天！　轉雨時間曝

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

全台有雨！　「下最大」時間曝

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！萬人喊關掉：一律封鎖

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

王大陸1人搞倒33人　她虧：根本2025年度藝人

安心亞「40歲還在呼呼」被酸　網友嫌棄被打臉

最強冷氣團不冷？賈新興揭2關鍵原因

卓榮泰嗆倒閣　Cheap：這種交易誰會答應

2026馬年！　5生肖換工作發大財

更多熱門

相關新聞

國10帆布掉落！小貨車輾過失控「3車連環撞」

國10帆布掉落！小貨車輾過失控「3車連環撞」

國道10號東向21.3公里燕巢系統出口，今（15）日早上6時許發生車禍事故，59歲林男駕駛小貨車輾壓掉落帆布後撞擊護欄停外側車道與外側路肩，遭後方聯結車撞擊，聯結車再被遊覽車撞，所幸無人受傷。

自行車騎士看仔細！　禁止騎乘於未開放共道的人行道

自行車騎士看仔細！　禁止騎乘於未開放共道的人行道

方向燈該打多久？法規曝：最高可罰6千元

方向燈該打多久？法規曝：最高可罰6千元

男駕駛酒測0仍失神　自撞路旁停放車

男駕駛酒測0仍失神　自撞路旁停放車

公路局快閃活動　籲長輩提早70歲換照

公路局快閃活動　籲長輩提早70歲換照

關鍵字：

寵物安全車內防護交通法規罰單案例安全駕駛

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

全台下2天！　轉雨時間曝

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面