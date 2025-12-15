年收3000萬沒了！　日醫慘淪打工仔「最後悔這件事」

▲一名30多歲醫師分享失敗經驗。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

日本一名30多歲小兒科醫師，年紀輕輕就離開大醫院，自行開診所執業，卻因為缺乏專業經驗、經營不善等因素，很快從年營收1.5億日圓（約新台幣3000萬元），淪落至每周兼差7份工作的悲慘境遇。他受訪時懊惱表示，自己最後悔的，就是當年得意忘形、揮霍無度。

日媒《Medical LIVES》報導，A醫師原本在大學醫學院擔任住院醫師，因受不了連日夜間值班和責任制待命勤務，雖然僅有6年臨床經驗，且未取得日本小兒科學會的專科醫師資格，仍決定自立門戶。

A醫師在神奈川縣某車站前方開設診所，投入8000萬日圓（約新台幣1615萬元）購置最新醫療設備與裝潢，開業初期一帆風順，由於周邊競爭對手稀少，很快贏得附近居民的支持，高峰期每日平均看診人數突破100人，年營收達1.5億日圓。

在此期間，A醫師「賺多少花多少」，住在東京品川區高級公寓，幾乎每周舉辦派對，品嚐高級葡萄酒與名廚大餐，購買價值約3000萬日圓（約新台幣606萬元）的豪車，出國旅遊也毫不吝惜購買高級精品，把大部分的錢投入興趣和應酬。

然而好景不常，競爭對手陸續進駐當地，還以「專科醫師資格」、「豐富臨床經驗」作為招牌。相較之下，A醫師相對缺乏診療經驗，加上疏於跟每位患者深入交流，導致不滿醫療品質的家長逐漸增加，網路負評如雪花般湧現，患者人數也越來越少。

更糟糕的是，A醫師投入大筆資金的「病童照護事業」也因缺乏經營知識而慘敗。最終，他的診所僅開業2年，營收已經腰斬、轉盈為虧，最終在開業5年內被迫歇業。

如今A醫師背負巨額債務，被迫開始一周七份工作的打工生活，但因資歷不夠，無法以小兒科醫師身分獲得長期聘用，只能從事一些自費診療或單次健康檢查工作。

他早已搬離豪華公寓，住進遠離市中心的狹小公寓，妻子也提出離婚，「我感覺作為醫師的自尊心被徹底擊垮，失去了一切。我當時應該好好學習經營管理，不應該忘記貼近每一位患者的心意……最重要的是，我責怪當時得意忘形、揮霍無度的自己。」