那斯達克推動「全天候交易」！　最快實施時間曝光

▲華爾街。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

那斯達克（Nasdaq）正準備推動美股交易制度的重大轉變。外媒指出那斯達克計畫向美國證券管理委員會（SEC）提交文件，申請實施股票「全天候交易」，藉此回應全球投資人對美國股票持續升溫的需求，最快於2026年下半年推動每周5天、近24小時交易的新制度。

隨著資金全球化流動，投資人對美股不間斷交易的需求近年顯著增加，監管機關也逐步放寬規範，讓主要交易所延長交易時間。那斯達克指出，美國股市目前約占全球上市公司總市值的3分之2，外國投資人持有的美國股票規模去年已達17兆美元。

此次送件將是那斯達克邁向全天候交易的正式第一步，那斯達克總裁柯恩（Tal Cohen）今年3月曾透露，已與監管單位展開討論，並預期於2026下半年上線。紐約證券交易所與芝加哥期權交易所全球市場，也已宣布推動類似計畫。

那斯達克北美市場資深副總裁麥克（Chuck Mack）表示，美國市場已高度國際化，來自海外的投資需求比過去更為明顯，投資人希望能在自身時區即時參與交易。

依規劃，那斯達克將把每日交易時間由16小時延長至23小時、每周5天。目前平日分為盤前、正常盤與盤後交易，未來將調整為白天與夜間2個主要時段，白天自凌晨4時至晚間8時，夜間自晚間9時至翌日凌晨4時，中間預留1小時進行系統維護與清算。

新制度下，交易周將自周日晚間9時開始，至周五晚間8時結束；夜間9時至午夜的成交，將計入次一交易日。

那斯達克指出，全天候交易能否順利推行，關鍵在於市場基礎設施升級，包括即時報價系統與集中清算機制。美國存管信託與清算公司（DTCC）已規劃於2026年底前完成全天候清算。

支持者認為，此舉有助於非美國時區投資人即時回應重大消息；但部分華爾街銀行仍對流動性下降、波動加劇與報酬不確定性保持警惕。

麥克補充，雖然延長時段交易量通常較低，但夜盤需求近年快速成長，目前不少投資人已轉向場外交易平台。那斯達克希望將這股需求正式納入交易所體系，並強調其系統已具備應對高波動環境的能力。