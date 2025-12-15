　
國際

音訊全無！翁山蘇姬被關3年多　兒憂「母親可能已經死了」

▲▼緬甸實質領袖翁山蘇姬遭軍方逮捕，仰光目前封鎖對外道路、中斷通訊。許多緬甸人在外國發起聲援，在曼谷、加德滿都等地都有遊行隊伍走上街頭。（圖／路透）

▲翁山蘇姬遭軍事政變推翻後，迄今已被關押3年多。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

緬甸前國務資政、前實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭軍政府拘禁已逾3年，其子金阿瑞斯（Kim Aris）表示，80歲的媽媽長期與外界失聯，健康狀況不明，讓他悲觀認為，母親恐怕已經不在人世。

金阿瑞斯在東京接受《路透社》專訪時憂心忡忡表示，他已數年未與母親聯繫，自從2021年軍事政變推翻民選政府之後，僅能透過零星的二手消息得知，媽媽出現心臟、骨骼及牙齦等健康問題。

金阿瑞斯說，「她有持續的健康問題，但已經2年多都沒人見過她。她不被允許與法律團隊接觸，更別說家人了。就我所知，她可能已經死了。」

緬甸軍政府將於本月底舉行大選，儘管被國際社會視為「合法化軍事統治」的陰謀，金阿瑞斯仍希望這是一次轉機，或許能夠改善母親處境。他表示，軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）或許自有盤算，但「若他想在選舉前後釋放我母親，或者改為軟禁來安撫民眾，至少那是某一種進展。」

▲▼緬甸實質領袖翁山蘇姬自軍變後首次露面。（圖／路透）

▲翁山蘇姬被軍政府指控多罪，但始終全部否認。（圖／路透）

《路透社》指出，緬甸軍隊確實有在節日或重要活動上釋放囚犯的傳統慣例。不過緬甸軍政府發言人並未回應置評要求。

翁山蘇姬的父親是「緬甸國父」翁山將軍，她以爭取國家民主的事蹟聞名，卻也被軍政府斷續軟禁15年，1991年獲頒諾貝爾和平獎，2012年透過選舉成為議員，2016年成為國務資政，也就是緬甸實際上的最高領導人。

不過，翁山蘇姬在位期間，也因少數族群羅興亞人（Rohingya）遭迫害而招致國際譴責。2021年她被推翻後，也被指控煽動、貪污和選舉舞弊等罪名，最終宣判27年有期徒刑，儘管否認所有指控，仍被關押至今。

更多新聞
音訊全無！翁山蘇姬被關3年多　兒憂「母親可能已經死了」

