外媒：川普關稅有大漏洞　台灣42％商品躲過

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今年宣佈對全球幾乎所有國家施加近百年來最大幅度的緊急關稅。不過據《POLITICO》最新揭露，這項政策8個月來出現重大缺口，台灣約有42％商品豁免沒課到稅

根據美國政治新聞網站《POLITICO》報導，許多商品因為特定豁免、與盟友簽署貿易協定、還有各種關稅法源重疊，讓川普的全面關稅政策出現不少「漏洞」。以去年的進口數據推算，全年進口大約1.7兆美元完全沒被新關稅波及，只有約1.6兆美元真的被課稅。專家分析，這麼多豁免其實會削弱川普想拚美國製造、縮減貿易逆差和籌政策資金的目標。

台灣出口到美國的商品，只有23%真的被加徵緊急關稅，是主要夥伴中最低。約42%商品因雙邊協議獲豁免，還有35%則屬於《貿易擴張法》第232條，但目前美國還沒針對台灣半導體開徵。日本（Japan）、南韓被課到關稅的比例也都不到三成，歐盟（EU）和英國（UK）則約三到四成。反而像加拿大、越南、印度、中國大陸，有超過一半商品得繳納新關稅。

白宮方面，9月先豁免了數百種商品，像關鍵礦物和工業原料，總值逼近2800億美元。11月又有價值2520億美元的農產品，包括牛肉、咖啡和香蕉被排除。外界質疑，這可能是想壓低食品價格、挽回選民，不過白宮強調這些豁免是照9月命令來，不是政治操作。