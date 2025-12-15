　
滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！　萬人怒喊關掉：一律封鎖

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日在Threads哀怨表示，看IG短影音（Reels）時，常會無預警滑到開啟HDR（高動態範圍）規格的影片，導致手機螢幕瞬間變亮，使眼睛感到極度刺痛與不適。話題引爆共鳴，大票苦主激動直呼，「開啟的一律封鎖」、「把它關掉」。

就有網友崩潰發文，直呼「拜託大家拍Reels的時候，把HDR關掉好嗎？真的滑到，眼睛瞬間痛欸。」無獨有偶，另一名網友也附和道，自己前幾天才剛抱怨過相同問題，「麻煩拍任何影片的人，上傳影片或是錄製影片，把那該死的HDR關掉！每次在滑影片，滑到有HDR的影片，就像被拋了一顆閃光彈，瞬間失明欸。」

▲網友呼籲，關掉「HDR影片」設定。（圖／翻攝自Threads）

▲網友呼籲，關掉「HDR影片」設定。（圖／翻攝自Threads）

此話題迅速發酵，累積超過1.6萬人按讚，許多網友激動表示，「滑到瞬間發亮會生氣耶」、「眼睛會被嚇到」、「真的超討厭~再想看的內容，也會馬上滑開，眼睛無法直視」、「開HDR上傳的，我一律滑掉不按讚」、「真的拜託關掉，每次都覺得超不舒服，完全不想繼續看下去」、「真的！終於有人說大實話了，我以為是我的問題」。

不過，在一片哀號聲中，也有部分追求畫質的用戶持不同意見。支持開啟HDR的網友認為，購買高階手機的目的就是要享受HDR 10bit色彩深度與杜比視界（Dolby Vision）帶來的視覺效果，「看習慣HDR，一般影片根本看不下去，感覺好像在看黑白影片一樣」、「買手機就是要享受HDR10bit跟杜比視界啊」。

▲網友呼籲，關掉「HDR影片」設定。（圖／翻攝自Threads）

▲IG裡可開啟「停用HDR影音素材顯示功能」。（圖／翻攝自IG）

事實上，IG內部早已內建相關設定，用戶無須強迫創作者改變拍攝習慣，只需自行調整即可。只要進入Instagram的設定頁面，找到「影像畫質」選項，開啟「停用HDR影音素材顯示功能」，即可避免手機在播放影片時，自動將螢幕亮度拉到最亮，讓瀏覽社群的體驗回歸舒適，不再擔心隨時被「閃光彈」攻擊。

12/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

