國際 國際焦點

槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了

▲▼ 澳洲雪梨知名海灘14日發生槍擊事件。（圖／路透）

▲這起槍案發生在光明節（Hanukkah）活動現場，當天約有2000人參加這場活動。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘14日槍擊事件至今奪走15條人命，若加上遭擊斃的50歲槍手，這起槍案總計16死。其中一名死者是納粹大屠殺倖存者克萊曼（Alex Kleytman），他在槍聲響起之後用身體護住妻子，不幸中彈身亡。

紐約郵報報導，這起槍案發生在光明節（Hanukkah）活動現場，當天約有2000人參加這場活動，克萊曼與結婚57年的妻子拉麗莎（Larissa）也在場。拉麗莎回憶，當時「我們正站著，突然傳來『砰砰』聲響。」

拉麗莎描述，當槍聲響起時，「他（克萊曼）本來在我身後，但他突然決定靠近我，把身體撐起來，因為他想待在我旁邊。」親屬透露，克萊曼後來中彈身亡，身體倒在妻子身上，用生命最後一刻護下愛妻。

槍案事發後，拉麗莎被送往醫院，但就在她離開醫院時，她說，「他的遺體還在那裡，我坐在這裡不知道該怎麼辦，我沒有丈夫了……沒人能給我答案。」

這對結縭57年的夫妻都是大屠殺倖存者，兩人在烏克蘭相識後移居澳洲，長年定居雪梨東南郊區。2023年，他們曾接受猶太慈善機構JewishCare訪問，分享二戰期間的艱苦求生經歷。當年JewishCare當年的年度報告提到，克萊曼與拉麗莎童年時期均歷經納粹大屠殺，但過去的傷痛並沒有阻止他們追求更加美好的未來，從烏克蘭移居澳洲。

▲▼ 澳洲雪梨知名海灘14日發生槍擊事件。（圖／路透）

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

澳洲槍擊雪梨槍擊大屠殺光明節紐澳要聞

