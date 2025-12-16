俄女團「暴動小貓」遭認定極端組織　成員面臨13年徒刑

▲反對俄羅斯政府的俄國女性主義女子龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯反政府女子龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）16日遭莫斯科法院正式認定為極端組織，成為繼已故反對派領袖納瓦尼政治團體、耶和華見證人後，又一被當局全面封殺的組織。這項判決將禁止該樂團在俄國境內所有活動，並可能讓支持者面臨牢獄之災。

根據莫斯科法院服務處公告，此次裁決是應俄羅斯檢察總長辦公室要求，在閉門審理後做出。樂團成員早已被官方列為「外國代理人」並流亡海外，她們長期公開抨擊莫斯科對烏克蘭的軍事行動。今年9月，俄國法院已對樂團成員缺席審判，以散布軍隊不實資訊罪名判處每人最高13年有期徒刑。

樂團創辦人托洛康妮科娃（Nadya Tolokonnikova）對此判決不以為然，她在聲明中強烈抨擊，「我可以說出對普丁的真實想法——他是個散播毒害全世界的老邁反社會人格者，如同癌症一般。在今日俄羅斯，說真話就是極端主義，那我們就做驕傲的極端分子。」

現年36歲的托洛康妮科娃因安全考量自稱「地理位置匿名」，目前遭俄方以侮辱東正教信徒情感罪名通緝。

托洛康妮科娃進一步指出，這項法院命令意圖從俄國人民心中徹底抹除暴動小貓的存在，「擁有面罩、電腦裡存有我們的歌曲，或按讚我們的貼文，都可能導致牢獄之災。暴動小貓實際上已成為『不可被提及的人』。」

檢方將樂團列為極端組織的理據，主要引用兩起過往爭議事件作為威脅國家安全的證據。首先是2012年她們在莫斯科大教堂內進行的反普丁音樂抗議，這場行動被東正教信徒視為褻瀆神聖；其次則是2018年世界盃期間，成員們身穿警察制服闖入莫斯科主場館足球場，在普丁面前進行言論自由抗議。

樂團律師索洛維耶夫（Leonid Solovyev）上月曾為當事人辯護，強調她們的行為具有「諷刺性質」，並非意圖推翻憲政秩序。然而法院最終仍採納檢方論述，認定樂團活動對國家安全構成威脅。