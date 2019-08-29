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資料打臉韓國瑜「人才流失」！政院批失言：製造種族對立非常恐怖

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▲韓國瑜談政策卻失言。（圖／翻攝自張善政Facebook）

▲韓國瑜談政策卻失言。（圖／翻攝自張善政Facebook）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜29日在直播中提出青年政策三解方。他稱台灣人才不停流出，只有勞動力進到台灣，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，引發歧視外勞的質疑。韓國瑜稱台灣人才流失，不過，根據國發會資料，其實蔡政府執政後來台的專業人才不但沒有減少，反而是提升。針對韓國瑜失言，行政院發言人Kolas Yotaka 也批評，「製造種族與國籍對立非常恐怖」。

韓國瑜提到青年政策，卻批評近年來人才不停流出，只有勞動力進到台灣，這會形成一個問題，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞！」這也是一個大問題。一旁的馮燕聽聞後，立刻阻止韓國瑜並說「不要這樣講啦！不能歧視！」，韓國瑜則說「我開玩笑的！」

韓國瑜解釋，「我們也要吸鳳凰來！叫築巢引鳳！」像自由經濟貿易區被行政院反對，但這一旦成立，國際醫療人才來了，國家教育人才來了，還有國際好大學也來了，這些能把鳳凰一隻一隻引進來，未來他也會分享對青年創業的看法，一定要把台灣的鳳凰留住，海外的各個優秀人才也留在台灣，「所以我才舉這個例子，可能剛剛舉的例子萬一不太好，請大家多諒解一下喔！」

韓國瑜稱台灣人才流失，不過，根據國發會資料顯示，總統蔡英文執政後，來台之專業人士並沒有減少，反而是提升，三年來的成長率還高於馬政府八年成長率。107年底來台的專業人士達到3萬497人，其中日本佔28%、美國14%分居第一及第二，被韓國瑜歧視的東南亞國家中，馬來西亞13%、菲律賓佔了5%。

▼107年底來台專業人士統計資料。（圖／翻攝自國發會網站）

▼107年底來台專業人士統計資料。（圖／翻攝自國發會網站）

另外被韓國瑜稱為雞的產業移工部分，其實對台灣的營造及社福產業相當重要。根據國發會資料，107年底產業移工以越南籍占最多數，約為19.4萬人，占產業移工總人數的43%，其次依序為菲律賓12.2萬人(27%)、印尼7.1萬人(16%)及泰國6萬人(14%) ；社福移工以印尼籍為最多約19.7萬人，占社福移工總人數的77%，其次依序為菲律賓3.1萬人 (12%)、越南2.8萬人(11%)。

針對韓國瑜說法，Kolas 痛斥，「一位總統參選人逕自把勞動力分為鳳凰、與一大堆雞是製造種族與國籍對立，非常恐怖」。

Kolas 呼籲，「請韓市長不要任意標籤、刻板化外來的新移民、外籍人士。台灣已經是多民族的國家，我們應大膽擁抱年輕、多元的文化使台灣有更多創意與活力，不但不該排斥外來人力，還應該擁抱各國人才進入台灣，與在地的人才共同為台灣創造新契機。不應標籤化任何人種與任何形態的勞動力。」

Kolas 另外指出，韓國瑜所提的青年政策皆為內政部正在推行的政策，「政府會繼續推動友善青年的好政策」。

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