韓國瑜推低利貸款結婚、育兒　時力：製造更多貸款給青年扛

▲韓國瑜「線上國政直播開講」。（圖／翻攝自張善政Facebook，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜29日拋出青年政策，其中第一項政策「自立成家基金－錢給你，做自己」，政府以就業安定基金（230億／年）做為信用保證，支持銀行設立就業青年申請的自立成家低利貸款，工作10年後再逐年攤還本金。對此，時代力量表示，「一時的貸款和補助都無法真正解決青年困境」。

韓國瑜與國政顧問團在臉書直播，主題聚焦青年族群，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策三解方，「自立成家基金、青銀共居、根留台灣」。第一政策「自立成家基金－錢給你，做自己」，政府以就業安定基金（230億／年）做為信用保證，支持銀行設立就業青年申請的自立成家低利貸款，工作10年後再逐年攤還本金。

借貸項目包括，結婚、育兒、租屋、學貸等，除了達成青年、金融界、國家的三贏局面，也可為缺乏信用紀錄初入社會的青年奠定未來生涯的信用紀錄。

對此，時代力量透過臉書表示，韓國瑜的三項青年政策，不僅誤診青年困境，其藥方更是錯得離譜，「根據 兒福聯盟─孩子的守護者 今年所提出的調查報告，影響生育意願最大因素其實是 #高房價。過去造成房價飛漲的主因之一，就是馬政府開放中資炒房，結果韓國瑜剛上任高雄市長時，又立刻喊要開放中資炒房。說到底，少子化的元兇就是你們！」



時代力量認為，韓國瑜的第一項政策「錢給你、做自己」提到要創設「自立成家基金」，雖然在直播中不斷強調「這不是學貸」，但實際上的效果，就是製造更多的貸款給青年扛。



時代力量指出，年輕世代遭遇的困境是薪資不足，無法應付生活所需，全台灣有1/3的受薪階級薪資不到30K，其中七成是30歲以下的青年，不解決低薪，只創設更多的青年貸款，只是讓大家背更多債務而已，「一時的貸款和補助都無法真正解決青年困境，透過制度面的改革才能治標又治本，把年輕世代成家和夢想的權利找回來」。

此外，關於第二項政策「住一起省到底」，韓國瑜競選團隊稱用老屋修繕基金創造青銀共居，讓年長者願意把房間租給年輕人。時代力量認為，是否撥款協助老屋的修繕，關鍵是屋況的危急程度，才能確保人民的居住安全，拿來當其他政策的獎勵工具，恐怕連「頭痛醫頭，腳痛醫腳」都稱不上。

時代力量指出「包租代管」目前量能不如預期，主因確實是誘因不足，但關鍵是由於屋主的持有成本不高，所以不願進場納管，因此，透過房屋的合理稅制，用「囤房稅」來引導空屋釋出有效利用，才是真正解決問題的方法。



至於韓國瑜提出的第三項政策「留下來，我挺你」，時代力量認為，沒有提出具體的解方，倒是拿出國民黨過去早被打臉的老調重彈，不僅凸顯韓國瑜團隊對青年外流議題的診斷有誤，政策思維更是停滯不前。