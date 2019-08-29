韓國瑜青年政策喊「錢給你，做自己」　管碧玲痛批：騙年輕人不打草稿

記者林銘翰／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜29日在直播中釋出第二波政見，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策三解方。對此，民進黨立法院黨團下午召開「你騙青年，我們稱青年」記者會，黨團幹事長管碧玲批評，今天的直播與第一場比起來「又更弱了」，因為不只口號更多還沒有內容，甚至還涉及很嚴重的失言，「完全不打草稿，就是在騙年輕人」，還說如果下一場還是這種品質，「我們根本就不想理他了」。

韓國瑜跟國政顧問團在臉書直播，主題聚焦青年族群，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策三解方，「自立成家基金、青銀共居、根留台灣」，特別邀請到社福組召集人馮燕、中正大學社福系副教授吳明儒，一起討論社福層面的政策。

韓國瑜表示，人才不停流出，只有勞動力進到台灣，這會形成一個問題，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」這也是一個大問題。一旁的馮燕聽聞後，立刻阻止韓國瑜並說「不要這樣講啦！不能歧視」，韓國瑜則說「我開玩笑的」。

▲民進黨立法院黨團召開「韓國瑜騙青年，我們撐青年」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



管碧玲說，「今天聽下來後，我覺得跟第一場比起來又更弱了」，因為不只口號更多，更沒有內容，很多重大政策更是狀況百出，甚至還涉及很嚴重的失言，她認為韓國瑜應該道歉。此外，就連國政顧問團總召、前行政院長張善政也作出了「好學區與不好學區」的分類，總是把人民、社會拿來做各種各樣的分類，與第一場將供電區域分類製造對立的手法如出一徹。

管碧玲表示，上一次民進黨團就已經提醒韓國瑜，總統的格局不應該製造社會分裂與對立，很遺憾這一次一開口還是一樣的意識形態沒有改變，「我們非常失望，這是非常嚴重的失格」。

管碧玲認為，民進黨政府的政策比較實在，韓國瑜所提出的青年政策還是比較多欺騙，包括「給你錢做自己」，並不是給年輕人錢而是債，增加在學貸、創業貸款以外再增加安家貸款，是一個增加年輕人貸款的債務政策，「我們不認為這個政策叫做給你錢讓你安心」，會讓年輕人以為這是不必還的第一桶金，其實還是一個謊言。

此外，張善政把學區拿來分類，主張在「好的學區」附近找房子給年輕人住，這樣家長就不必為了學校遷戶口，讓管碧玲痛批「這是天大的謊言」，因為要唸哪個學校本來就一定要遷戶口，這是基本的制度；她也質疑「好的學區」附近真的有很多空房讓大家擠進去嗎？以及「學校名額沒有限制嗎」？難道是要叫孩子去擠沙丁魚？

管碧玲認為，這是絕對做不到的政策，且跟十二年國教完全背道而馳，不僅用政府政策來落實所謂「好的學區」與「非好學區」的差別，還藉此落實城鄉教育差距，甚至製造出幽靈人口，完全是說謊不打草稿、在騙年輕人，真的很不希望國政發表會是這種品質，如果下一場還是這種品質，「我們根本就就不想理他了」。

▼民進黨立法院黨團召開「韓國瑜騙青年，我們撐青年」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



▲民進黨立法院黨團召開「韓國瑜騙青年，我們撐青年」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

