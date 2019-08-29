韓國瑜直播失言　民進黨：他內心壓根瞧不起東南亞國家

▲韓國瑜國政顧問團直播後聯訪。（圖／記者賴君欣攝）



記者陶本和／台北報導

針對高雄市長韓國瑜29日直播時，以「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」歧視移工言論。民進黨發言人薛呈懿表示，這非第一次，之前他曾以用「瑪麗亞」負面詞彙，形容在台灣工作的菲律賓人民，今日再次凸顯他抱持與國民黨過去相同的天朝觀念，內心壓根瞧不起東南亞國家，且傲慢、不懂尊重人的心態。

薛呈懿指出，之前韓國瑜曾說過「怎麼瑪麗亞變老師了？」，歧視菲律賓人的英語能力，當時引發菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處代表巴納佑（Angelito Banayo），為此發函給韓國瑜，對「瑪麗亞」的發言感到遺憾，希望他能深思熟慮。

她認為，韓國瑜有關「瑪麗亞」的歧視言論，顯露出前國際學校創辦人韓國瑜，個人天朝觀念的歧視心態，及國際觀嚴重不足。

薛呈懿指出，韓國瑜現在除了是高雄市長，也是國民黨的總統參選人，總統是國家的元首，三軍的統帥，更是擔負著台灣與世界各國重要的外交工作，歧視的言論不只是展現出他那傲慢、不懂尊重他人的性格，也顯露出他偏頗天朝的國際觀，「若是讓這樣的人來擔任台灣的國家元首，恐將會讓台灣外交處境更為險峻。」

薛呈懿表示，民進黨要求韓國瑜，不應用「失言」或「舉例不好」來輕描淡寫地帶過，必須要為個人的歧視言行，向在台灣的所有移工道歉，也要因他輕挑歧視的言論，恐造成國際社會誤解台灣為對移工不友善的國家，向全國人民道歉。