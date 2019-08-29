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內政部打臉韓國瑜青年政策：本來就是現正推動政策...

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▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜，29日下午跟國政顧問團在臉書直播，主題聚焦青年族群，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策三解方：自立成家基金、青銀共居、根留台灣。不過，卻被內政部打臉指出，「韓市長的青年政策並無超出現行政策範圍。」
 
針對韓國瑜直播中提出青年政策三解方，內政部表示，其中的「自立成家基金」、「青銀共居」等想法，已是政府現正推動之政策，政府目前整體青年居住協助政策更為全面完整。 
 
內政部指出，「購屋貸款利息補貼」及財政部辦理的「青年安心成家購屋優惠貸款」已行之有年，此兩種貸款方案提供較優惠的利率，額度也可互相搭配，可以協助有意願買房的年輕家庭適度減輕購屋負擔。
 
另針對「青銀共居」的構想，內政部說，政府現行強力推動的社會住宅，即是「青銀混合居住」的社區。目前全國社會住宅有13%承租者為長者、30%承租者為青年，並保留低樓層空間，設置幼兒園、青創基地、社福設施、長照設施等綜合性的服務，透過硬體設計及社區活動，引導年輕人及長者自然地接觸交流。 
 
內政部強調，總統蔡英文上任後，行政團隊積極推動全面的住宅政策，除興辦20萬戶社會住宅、擴大租金補貼、健全租屋市場，更推動危老重建與都市更新，強化全國人民的居住安全。內政部說，在多元住宅政策的搭配下，希望從根本改善台灣居住環境的體質，全力支持青年無後顧之憂地追求自己的夢想。

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