17歲少年半夜幽會…躲女友衣櫥　被魔鬼家長「繩囚虐打」只因是黑人

▲17歲非裔少年被女友的父母和繼父囚禁虐打。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州聖布魯諾（San Bruno）一名17歲非裔少年22日報警，稱被三名大人囚禁、虐打並不斷辱罵種族歧視字眼，好不容易才逃出來就醫。警方調查後，判定這是一起「仇恨犯罪」，將46歲母親海蒂（Haydee Arguello）、繼父威爾弗雷多（Wilfredo Amaya）與49歲生父路易桑德（Luisandor Suarez）逮捕到案。據悉，三名嫌犯都是拉丁裔人士。

NorCal parents charged with hate crime after allegedly assaulting boy found in daughter's closet https://t.co/ZDNVNaBO4m — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 25, 2019

綜合外媒報導，少年21日晚間跑到15歲女友家約會，隔天凌晨2點半時，突然聽見有人回家，慌忙躲進衣櫥裡，被發現後竟遭繩索緊緊綑綁、限制行動。他說，三名大人「變得非常憤怒，並且開始攻擊」，威脅要殺他，狂罵種族汙辱的字句，拳打腳踢長達30分鐘。

少年被釋放以後趕緊逃走，到附近的醫院治療傷口，幸好沒有生命危險。他22日中午向警方供稱，挨打的同時還被辱罵一連串歧視字眼，因此認為「種族」是嫌犯的攻擊動機。

"Parents accused of kidnapping, assaulting teen found in daughter's bedroom, in alleged hate crime: report" via FOX NEWS https://t.co/GZtbtEwoTj pic.twitter.com/q40yBXigKR — Channel 1 Atlanta News (@channel1atlanta) August 26, 2019

KGO報導，女孩的兩位姐姐都聲稱，大人們沒有傷害任何人，也沒有說出任何種族歧視的話。貝琪（Belkys Gomez）說，「這個人開始踹我繼父，好像想要殺死人。」凱薩琳（Katherine Gomez）表示，男孩先出手打了媽媽，繼父才會跳出來阻止，「他的行為非常暴力，所以大家就拿出繩子把他綁起來，詢問他為什麼在房子裡。」

鄰居福雷斯（Jorge Flores）卻說，曾經聽見屋裡傳來受害者痛苦的求救聲，「一個男孩在尖叫，叫些什麼？就像非常痛苦的『啊啊啊！』」

根據ABC報導，警方調查後，依多項重罪起訴三名嫌犯，包括仇恨犯罪、綁架、持致命武器攻擊、威脅犯罪等等。據悉，三名拉丁裔人士23日被逮捕，目前正在聖馬刁郡監獄（San Mateo County），無法保釋。

