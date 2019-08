17歲少年半夜幽會…躲女友衣櫥　被魔鬼家長「繩囚虐打」只因是黑人

▲17歲非裔少年被女友的父母和繼父囚禁虐打。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

美國加州聖布魯諾(San Bruno)一名17歲非裔少年22日報警,稱被三名大人囚禁、虐打並不斷辱罵種族歧視字眼,好不容易才逃出來就醫。警方調查後,判定這是一起「仇恨犯罪」,將46歲母親海蒂(Haydee Arguello)、繼父威爾弗雷多(Wilfredo Amaya)與49歲生父路易桑德(Luisandor Suarez)逮捕到案。據悉,三名嫌犯都是拉丁裔人士。

綜合外媒報導,少年21日晚間跑到15歲女友家約會,隔天凌晨2點半時,突然聽見有人回家,慌忙躲進衣櫥裡,被發現後竟遭繩索緊緊綑綁、限制行動。他說,三名大人「變得非常憤怒,並且開始攻擊」,威脅要殺他,狂罵種族汙辱的字句,拳打腳踢長達30分鐘。

少年被釋放以後趕緊逃走,到附近的醫院治療傷口,幸好沒有生命危險。他22日中午向警方供稱,挨打的同時還被辱罵一連串歧視字眼,因此認為「種族」是嫌犯的攻擊動機。

