24小時內3起攻擊！雪梨衝浪客「腿遭鯊魚啃爛」　海灘全關閉

▲澳洲雪梨在短短24小時內接連發生3起鯊魚襲擊事件。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合外電報導

澳洲雪梨在短短24小時內接連發生3起鯊魚襲擊事件，造成至少2人受傷命危。當地當局指出，這波密集的攻擊事件已引發民眾恐慌，目前雪梨北部海灘（Northern Beaches）已全數緊急關閉。

24小時內第3起 男衝浪客腿部遭啃咬命危

綜合外媒報導，最新一起襲擊發生在當地時間19日晚間6時20分左右。新南威爾斯州（New South Wales）警方表示，一名男衝浪客在曼利（Manly）的北斯泰恩海灘（North Steyne Beach）遭鯊魚攻擊，腿部受到嚴重傷勢。

救難人員接獲報案後趕抵現場，緊急將該名男子送往醫院搶救，目前其傷勢依然相當危殆。由於這已經是當地兩天內的第3起攻擊，警方隨即宣布關閉北部海灘所有區域，並禁止民眾下水，直到另行通知。

12歲少年跳水遭襲 同伴「英勇救友」保命

事實上，這波恐怖的「鯊魚連環襲」始於18日下午。當時一名12歲少年正與好友在雪梨郊區佛克羅斯（Vaucluse）的「鯊魚灘」（Shark Beach）玩耍，正當一群人從6公尺高的岩石平台跳入水中時，少年突遭一條巨大鯊魚瘋狂啃咬。

新南威爾斯州水警指揮官麥克納蒂（Joseph McNulty）指出，現場狀況極其駭人。少年的朋友們在危急時刻展現驚人勇氣，合力將他拉出水面。警方抵達後迅速在快艇上施以止血帶，並在前往救護車接駁點的途中持續進行心肺復甦術。

麥克納蒂大讚這群少年的英勇表現，認為正是他們的行動讓少年保住一線生機。該名少年目前仍在加護病房救治。

專家示警：連日豪雨恐釀「完美風暴」

而在19日稍早，迪懷海灘（Dee Why Beach）也傳出一名11歲少年在衝浪時，衝浪板疑似遭鯊魚啃咬，所幸少年在協助下脫困，並未受傷。

專家研判，攻擊12歲少年的極可能是生性兇猛的公牛鯊（Bull Shark）。麥克納蒂分析，雪梨週末的強降雨將大量養分沖入海中，導致水質變得混濁，這種半鹹水（Brackish water）的環境為鯊魚創造了靠近岸邊覓食的「完美風暴」。

澳洲雖然以海灘美景聞名，卻也是全球鯊魚襲擊最頻繁的地區之一。光是去年，澳洲全國就發生了至少5起致命的鯊魚攻擊事件。地方議會目前已發布緊急公告，呼籲所有泳客與衝浪者務必保持高度警覺。