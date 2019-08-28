減重減到厭食症！22歲女大生暴瘦剩32公斤...活像「骷髏」

▲加斯金瘋狂減肥減到罹患厭食症。（圖／翻攝自IG／milliegaskin）

實習記者賴韻如／綜合報導

許多人為了追求完美體態而盲目減重，導致健康出了問題！英國22歲的米莉．加斯金（Millie Gaskin）就因為在前年的新年時許下「變瘦」的願望，讓她開始盲目減重、節食，因此罹患了厭食症，導致她年紀輕輕就變成一個只剩32公斤的「活骷髏」。

據英國《鏡報》報導，這場惡夢始於2017年，來自肯特郡的加斯金當時在手機裡下載了健身減重的APP，她表示，「一開始它為我設定一天只攝取1200大卡的目標，但我一直認為必須低於這個數字，我不停說服自己吃得太多了、自己很噁心，到最後我開始看到食物就會害怕，一天攝取的熱量不到500卡。」加斯金更透漏，那時每天早餐都吃水果和優格，午餐吃菠菜和黃瓜，晚餐就吃一些蔬菜。

由於加斯金大學時都住校，不常見到家人，於是她每天都到健身房做有氧運動，也會步行去學校，有時候還會刻意繞遠路，就是希望能增加自己的運動量。然而，加斯金最後還是被媽媽發現到自己變得太瘦了，便帶她去看醫生，但醫生當時卻表示只是媽媽想太多了，「因為體重還是屬於健康邊緣」。

沒想到又過了幾周，加斯金的情況越來越糟，再次就診才被診斷出已經罹患厭食症，立即被轉診到一間飲食失調診所。一年之內加斯金體重下降到32公斤，她說，「我的BMI下降到13.2，而一般人的血糖正常範圍是4到8，但我卻只有2。」當時醫生更限制了加斯金所有行動，「我不能任何事情，我不能開車，我不能走路，除了看醫生之外，我也不能離開家，我跳了很多年的舞，這個限制對我來說非常痛苦。」

加斯金當時的情況更惡劣到被醫生建議住進醫院，接受更專業的治療，「他們帶我參觀了醫院內部，但那裡就像監獄一樣，每個人都被關在裡面，裡面的人看起來都像僵屍一樣沒有生命，當時我看到這個景象，嚇得蹲在地上大哭。」加斯金最後也為了向家人證明自己不必強制住院才能恢復正常，終於願意開始進食。

加斯金表示，最重要的轉折點其實是某天在洗澡時突然掉髮，「我低頭一看，發現自己的骨頭清晰可見，我當時想著自己到底在做什麼？從那時起，我決定開始努力。」然而一切卻力不從心，在加斯金生日當天，她的朋友烤了一大塊蛋糕給她，加斯金卻嚇壞了，因為想到自己必須吃完整塊蛋糕，壓力就非常大。

從那天開始，加斯金逼自己每天吃一片，「雖然很小片，但我每天都吃，直到全部吃完為止。」現在加斯金的情況終於有了明顯改善，雖然身體還沒完全恢復，但她仍每天都在進步，加斯金更於上個月20日參加在倫敦舉辦的一場10公里的馬拉松路跑，她說，「我花了48分鐘完成了比賽，穿過終點線的時候，我真的為自己感到驕傲，我覺得活著的感覺真好。」