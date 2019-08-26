華聞快遞／香港機場衝突事件「警方再拘2人」　累計9人被捕

▲黑衣人先前聚集香港機場。（圖／記者黃彥傑攝）

《香港》香港機場衝突事件「警方再拘2人」 累計9人被捕

香港警方25日公佈，就日前香港機場發生的衝突事件，警方再拘捕2名男子，分別涉非法集結、傷人、藏有攻擊性武器、襲警等罪。至此，相關案件已累計有9人被捕。（中通社）

《江西》江西七成以上建制村將建互助養老服務設施

江西省委組織部、民政廳等部門日前聯合發文，2019年至2021年，江西省將新建或改造農村互助養老服務設施7800個，力爭覆蓋70 %以上的建制村。（新華社）

《四川》2019四川國際文化旅遊節將於9月開幕

本屆國際文化旅遊節將以「錦繡天府·龍騰自貢」為主題，於9月10日晚上8點在川西南礦區體育館隆重登場。2019四川國際文化旅遊節的舉辦，為自貢乃至川南經濟區進一步拓展旅遊交往，深化旅遊合作，實現旅游資源互補、產品共享，聯合打造區域知名旅遊品牌、精品線路，形成大旅遊、大市場、大產業格局增添後勁。（中新社）

《北京》世界機器人大會在北京落幕 會展期間簽約近100億元

2019世界機器人大會25日在北京亦創國際會展中心落幕。據悉，大會從8月20日至25日共吸引了20餘個國家、180餘家企業的700多個展品參展，吸引了近30萬人次參觀，點燃了公眾科學熱情。會展期間項目簽約近100億元（人民幣）。 （中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

《江蘇》1-7月江蘇工業穩中有升 新興產業較高增長

1-7月，江蘇省規模以上工業實現增加值同比增長6%，與1-6月持平，高於年度目標和去年全年水平，也略高於全國平均水平。13個設區市中，有9個市工業增速高於全省，各地監測反映7月份工業生產總體平穩，工業利潤降幅逐月收窄。（中新社）

《河北》河北省衛健委頒布措施為基層減負擔強保障

河北省衛生健康委近日頒布《關於解決形式主義突出問題為基層減負的具體措施》，從精簡會議、改進會風文風、規範督查檢查等19個方面向形式主義開刀，為基層衛生健康部門和醫療衛生人員減負。（中新社）

《福建》福州推進中日「一帶一路」合作國際示範區先期規劃

第十八屆中日地方交流促進研討會22日在福州開幕，福州市政府副市長杭東在開幕致辭中透露，作為「21世紀海上絲綢之路」建設樞紐城市，福建省福州市正在推進中日「一帶一路」合作國際示範區規劃選址。（中新社）

《上海》5G網路邁入2019世界人工智能大會

上海市經信委22日發布消息稱，2019世界人工智能大會的5G網路建設整體工程已基本完成，5G網路將成為大會各項應用的主要載體。據悉，此次大會包含了各種展覽展示，涵蓋應用場景展、企業展、智能駕駛區等，這些都將融入5G應用場景（醫療、教育、交通、旅遊、金融、製造、城市管理、文創體育等）予以呈現。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）