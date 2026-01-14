　
大陸 大陸焦點 特派現場

妹子網路「喊人按豬」隔天萬人擠爆門　意外成民俗盛會

1名暱稱「呆呆」（右圖）的女子，「撂人按豬」闖大禍，短短2天就吸萬人擠爆家門，外成為最有人情味的年俗盛會。（翻攝自瀟湘晨報）

▲1名暱稱「呆呆」（右圖）的女子，「撂人按豬」闖大禍，短短2天就吸萬人擠爆家門，外成為最有人情味的年俗盛會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國重慶市合川縣1名暱稱「呆呆」的女子，因即將過年，家中準備殺年豬，但礙於年邁父親無力按豬（指抓住豬的人），於是拍影片透過網路求助，起初僅是希望找幾位壯漢網友幫忙，卻沒想到2天竟吸萬人擠爆家門，意外演變成1場上萬人參與的年俗盛會，還讓當局研擬延續地方特色，打造「刨豬宴」的文化盛會。

據陸媒《瀟湘晨報》報導，當地一名匿名「呆呆」的女子，9日透過短影音平台發布影片求助網友，透露家中將於11日宰殺2頭年豬，但年邁父親無力按豬，因此希望有人來幫忙，並承諾會請喝刨豬湯，還開玩笑的表示，希望當天家門口能停滿車輛，「場面比結婚還熱鬧」。

但呆呆萬萬沒想到，影片一曝光，隨即掀起大票熱心網友前來協助，報名群組接連爆滿，4天內吸引超過200萬粉絲關注。截至11日下午，已有超過2,000名網友表態參與，甚至還有人從四川、廣東等地驅車前來，意外變成1場上萬人參與的年俗盛會。

1名暱稱「呆呆」的女子，「撂人按豬」闖大禍，短短2天就吸萬人擠爆家門，外成為最有人情味的年俗盛會。（翻攝自瀟湘晨報）

▲1名暱稱「呆呆」的女子，「撂人按豬」闖大禍，短短2天就吸萬人擠爆家門，外成為最有人情味的年俗盛會。

呆呆也隨即主動向派出所報備，確保活動安全，並將原計畫宰殺的2頭豬，因需求增加擴大為5頭，而新增的3頭分別由當地網友、合川文旅部門及企業支援，不少志願者與相關單位投入協助。

據了解，該活動場地設於呆呆家門前的田地，並連續2天開設流水席，且現場人潮絡繹不絕，而該盛大活動也驚動當地交警、通信單位與志工全程待命，以確保交通、秩序與通訊順暢。

對此，當地合川文旅委表示，由於2天內參與人數接近1萬人，因此臨時設置多個分會場，並分流人潮，讓外地網友也能體驗刨豬湯文化，同時也將研擬是否打造具地方特色的「刨豬湯」文化活動，讓這份美麗的意外人情與年味持續延伸。


