伊朗示威恐1.2萬死！　外媒：最高領袖下令「斷網期間大殺戮」

記者吳美依／綜合報導

《伊朗國際電視台》（Iran International）引述多名政府及安全部門高官說法報導，伊朗政府血腥鎮壓大規模示威，封鎖網路期間，至少1.2萬人被殺害，並將其形容為「該國當代史上最大規模殺戮」。

▲德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外，地上排滿黑色屍袋。（圖／路透）

總部位於倫敦的《伊朗國際電視台》報導，根據外界可獲得數據，並交叉比對可靠消息來源資訊，伊朗安全機構的初步估計顯示，在這場全國性殺戮行動中，至少有1萬2000人喪生。這些血腥鎮壓主要發生在1月8日及9日，也就是當局實施全國網路封鎖期間。

▲外媒估計伊朗死亡人數恐達1.2萬人。（圖／路透）

該報審查的資訊來源，包括一名最高國家安全委員會（SNSC）消息人士，兩名總統辦公室消息人士，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）身在馬什哈德（Mashhad）、克爾曼沙赫（Kermanshah）及伊斯法罕（Isfahan）等地的多名消息人士情報。另外還有目擊者及罹難者家屬證詞，醫療中心數據，各地醫護人員提供的資訊等等。

《伊朗國際電視台》獲悉，這場屠殺行動是最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）直接下令執行，政府三權分立機構的所有首長都明確知情並批准，最高國家安全委員會更下達「開火射殺」的命令。

該媒體編輯委員會發表聲明，喊話「1萬2000名伊朗人遇害不會被無聲埋葬」，呼籲受害者家屬提供更多相關文件與證詞。

▲伊朗民眾不滿經濟困境，爆發反政府示威。（圖／路透）