政治 政治焦點 國會直播 專題報導

初選「差0.6個百分點落敗」爆陰謀論　邱議瑩喊：比賽已經結束

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆順利出線，但有臉書粉專分析，賴瑞隆、邱議瑩在民間民調機構中平分秋色，僅在「中央黨部」的民調中，賴明顯高出一大截，直言「中央黨部有沒有貫徹「德意志」，邱議瑩心裡應該最明白」。對此，邱議瑩回應，比賽已結束，各式各樣的陰謀論就不必要了。

▲▼ 初選「差0.6百分點落敗」爆陰謀論　邱議瑩：比賽已經結束。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲初選「差0.6個百分點落敗」，邱議瑩展開車掃謝票。（資料照／記者賴文萱翻攝）

▲民進黨公布高雄市長初選民調結果。（圖／民進黨提供）

▲民進黨公布高雄市長初選民調結果。（圖／民進黨提供，點圖放大）

臉書粉專「諸葛村夫聊八卦」指出，民進黨高雄市長初選結果，由賴瑞隆以0.6188的差距擠下邱議瑩，代表民進黨2026年參選高雄市長。但細看民調內容，其實真正讓賴瑞隆出線的是「中央黨部」做的這一份民調。

粉專直言，如果只看山水跟典通，賴瑞隆跟邱議瑩其實平分秋色，但是中央黨部做的民調，很明顯賴瑞隆高出一大截，至於中央黨部有沒有貫徹「德意志」，這個問題邱議瑩心裡應該最明白。

▲▼ 初選「差0.6百分點落敗」爆陰謀論　邱議瑩：比賽已經結束。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲初選「差0.6百分點落敗」，邱議瑩車掃謝票。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱議瑩今日一整天安排感恩謝票車掃行程，希望利用時間來跟大家謝謝，謝謝大家一路相伴，謝謝大家的支持，她提到，未來還有更重要的工作，是要繼續團結高雄，繼續為高雄努力，繼續為高雄打拚。被問及下一步規劃，她笑說，只想好好先睡個幾天幾夜，但是立法院還沒有結束，所以還是要到立法院去持續作戰。

至於外界傳出跟賴的民調些微差距與陰謀論，邱議瑩表示，比賽已經結束，各式各樣的陰謀論就不必要了，最重要的還是要守護台灣、守護高雄。她強調，既然參加了比賽，就會遵守遊戲的規則，現在是大家一起對外作戰的時候，各式各樣的陰謀論都不需要。

▲▼ 初選「差0.6百分點落敗」爆陰謀論　邱議瑩：比賽已經結束。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲初選爆陰謀論，邱議瑩：比賽已經結束。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱議瑩並說，市長陳其邁昨也有打電話關心，跟她加油鼓勵，兄弟姐妹很多關心的話，她都會放在心裡，未來還是持續打拚，她也要謝謝黃捷，這一路就陪著她好幾天，一直在車上風吹日曬雨淋。

邱議瑩最後強調，團結的民進黨要對抗一個對於高雄沒有感情、沒有願景的國民黨，這個是民進黨未來能夠獲勝的一個很重要的關鍵契機。她說，高雄這幾年的執政成績，帶給很多高雄人信心跟光榮感，要延續這一份光榮感，請大家持續支持民進黨，支持賴瑞隆。

01/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

民進黨高雄市長初選今（13日）公布民調結果，由賴瑞隆以極小差距出線，52歲的賴瑞隆曾任三屆立委、高雄海洋局長、新聞局長、觀光局主秘等，行政經驗豐富，而回顧初選，穩定領先的賴瑞隆，在最後階段，爆出兒子霸凌風波的亂流，與家長和解後，最後初選結果，才以0.6個百分點的極小差距打敗邱議瑩，將代表民進黨對決好整以暇地國民黨高雄市長參選人柯志恩。

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

即／陳其邁恭喜賴瑞隆！讚4候選人體現良性競爭風範

即／陳其邁恭喜賴瑞隆！讚4候選人體現良性競爭風範

林岱樺祝福賴瑞隆　「呼籲各界團結支持黨提名人守住高雄」

林岱樺祝福賴瑞隆　「呼籲各界團結支持黨提名人守住高雄」

快訊／僅差0.6個百分點！賴瑞隆初選險勝邱議瑩　民進黨下周提名

快訊／僅差0.6個百分點！賴瑞隆初選險勝邱議瑩　民進黨下周提名

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

