初選「差0.6個百分點落敗」爆陰謀論　邱議瑩喊：比賽已經結束

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆順利出線，但有臉書粉專分析，賴瑞隆、邱議瑩在民間民調機構中平分秋色，僅在「中央黨部」的民調中，賴明顯高出一大截，直言「中央黨部有沒有貫徹「德意志」，邱議瑩心裡應該最明白」。對此，邱議瑩回應，比賽已結束，各式各樣的陰謀論就不必要了。

▲初選「差0.6個百分點落敗」，邱議瑩展開車掃謝票。（資料照／記者賴文萱翻攝）

▲民進黨公布高雄市長初選民調結果。（圖／民進黨提供，點圖放大）



臉書粉專「諸葛村夫聊八卦」指出，民進黨高雄市長初選結果，由賴瑞隆以0.6188的差距擠下邱議瑩，代表民進黨2026年參選高雄市長。但細看民調內容，其實真正讓賴瑞隆出線的是「中央黨部」做的這一份民調。

粉專直言，如果只看山水跟典通，賴瑞隆跟邱議瑩其實平分秋色，但是中央黨部做的民調，很明顯賴瑞隆高出一大截，至於中央黨部有沒有貫徹「德意志」，這個問題邱議瑩心裡應該最明白。

▲初選「差0.6百分點落敗」，邱議瑩車掃謝票。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱議瑩今日一整天安排感恩謝票車掃行程，希望利用時間來跟大家謝謝，謝謝大家一路相伴，謝謝大家的支持，她提到，未來還有更重要的工作，是要繼續團結高雄，繼續為高雄努力，繼續為高雄打拚。被問及下一步規劃，她笑說，只想好好先睡個幾天幾夜，但是立法院還沒有結束，所以還是要到立法院去持續作戰。

至於外界傳出跟賴的民調些微差距與陰謀論，邱議瑩表示，比賽已經結束，各式各樣的陰謀論就不必要了，最重要的還是要守護台灣、守護高雄。她強調，既然參加了比賽，就會遵守遊戲的規則，現在是大家一起對外作戰的時候，各式各樣的陰謀論都不需要。

▲初選爆陰謀論，邱議瑩：比賽已經結束。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱議瑩並說，市長陳其邁昨也有打電話關心，跟她加油鼓勵，兄弟姐妹很多關心的話，她都會放在心裡，未來還是持續打拚，她也要謝謝黃捷，這一路就陪著她好幾天，一直在車上風吹日曬雨淋。

邱議瑩最後強調，團結的民進黨要對抗一個對於高雄沒有感情、沒有願景的國民黨，這個是民進黨未來能夠獲勝的一個很重要的關鍵契機。她說，高雄這幾年的執政成績，帶給很多高雄人信心跟光榮感，要延續這一份光榮感，請大家持續支持民進黨，支持賴瑞隆。