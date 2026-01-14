陸馬年紀念幣開賣即秒殺　二手市場隨即掛出9.9萬元轉手價

▲大陸央行發行的2026年馬年紀念幣。（圖／翻攝魯中晨報）

記者魏有德／綜合報導

大陸馬年賀歲紀念幣與紀念鈔昨（13）日晚間同步開放預約購買，一開賣即湧入爆量民眾搶購，多家銀行預約系統一度卡頓，購買名額迅速被搶空，很多民眾反映未能成功預約。隨後，相關商品在二手市場迅速出現溢價轉售情況，部分賣家甚至開出高達9.9萬元（人民幣，下同）的轉手價格，引起外界關注。

《魯中晨報》報導，（1月13日）晚間10點起，馬年賀歲紀念幣、紀念鈔開搶。每人限額分別為20枚及20張，每人只能各預約一次。沒想到，晚上10點一到，中國建設銀行的App就卡得無法進入，1分鐘後，好不容易擠進預約平台，結果毫無懸念，看到的都是「0」。

▲大陸發行的2026年馬年紀念鈔。（圖／翻攝魯中晨報）

據了解，不少民眾提前守在手機前不斷刷新網頁，仍未能成功預約。有收藏生肖紀念幣多年的民眾透露，紀念鈔頁面反覆顯示名額已滿，最終只能放棄首輪搶購。

也有部分網友反映，因系統卡頓或需手動輸入資料，錯失預約時機，直呼搶購難度高。隨著官方名額迅速售罄，相關商品隨即在二手交易平台現身，紀念幣價格溢價數十元，紀念鈔則被喊價至數百元，甚至出現單套標價9.9萬元的情況。

根據大陸央行公告，馬年賀歲紀念幣材質為雙色銅合金，面額10元，發行數量為1億枚（含留存歷史貨幣檔案1萬枚）。

至於馬年紀念鈔面額20元，正面主形象為馬的造型圖案，上方為中華人民共和國國徽、「中國人民銀行」、篆書「馬」字印章，下方依次為光彩光變面額數字「20」與漢字「貳拾圓」。

紀念鈔背面則是以兒童歡慶鑼鼓圖案為主體，輔以蒙古包裝飾圖案，上方為面額數字「20」、漢語拼音字母「YUAN」，下方為花卉與動感全息圖案、年號「2026年」、中國人民銀行「漢語拼音和蒙、藏、維、壯四種民族文字的」中國人民銀行「貳拾圓」字樣。