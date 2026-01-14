　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸馬年紀念幣開賣即秒殺　二手市場隨即掛出9.9萬元轉手價

▲大陸發行的2026年馬年紀念幣。（圖／翻攝魯中晨報）

▲大陸央行發行的2026年馬年紀念幣。（圖／翻攝魯中晨報）

記者魏有德／綜合報導

大陸馬年賀歲紀念幣與紀念鈔昨（13）日晚間同步開放預約購買，一開賣即湧入爆量民眾搶購，多家銀行預約系統一度卡頓，購買名額迅速被搶空，很多民眾反映未能成功預約。隨後，相關商品在二手市場迅速出現溢價轉售情況，部分賣家甚至開出高達9.9萬元（人民幣，下同）的轉手價格，引起外界關注。

《魯中晨報》報導，（1月13日）晚間10點起，馬年賀歲紀念幣、紀念鈔開搶。每人限額分別為20枚及20張，每人只能各預約一次。沒想到，晚上10點一到，中國建設銀行的App就卡得無法進入，1分鐘後，好不容易擠進預約平台，結果毫無懸念，看到的都是「0」。

▲大陸發行的2026年馬年紀念鈔。（圖／翻攝魯中晨報）

▲大陸發行的2026年馬年紀念鈔。（圖／翻攝魯中晨報）

據了解，不少民眾提前守在手機前不斷刷新網頁，仍未能成功預約。有收藏生肖紀念幣多年的民眾透露，紀念鈔頁面反覆顯示名額已滿，最終只能放棄首輪搶購。

也有部分網友反映，因系統卡頓或需手動輸入資料，錯失預約時機，直呼搶購難度高。隨著官方名額迅速售罄，相關商品隨即在二手交易平台現身，紀念幣價格溢價數十元，紀念鈔則被喊價至數百元，甚至出現單套標價9.9萬元的情況。

根據大陸央行公告，馬年賀歲紀念幣材質為雙色銅合金，面額10元，發行數量為1億枚（含留存歷史貨幣檔案1萬枚）。

至於馬年紀念鈔面額20元，正面主形象為馬的造型圖案，上方為中華人民共和國國徽、「中國人民銀行」、篆書「馬」字印章，下方依次為光彩光變面額數字「20」與漢字「貳拾圓」。

紀念鈔背面則是以兒童歡慶鑼鼓圖案為主體，輔以蒙古包裝飾圖案，上方為面額數字「20」、漢語拼音字母「YUAN」，下方為花卉與動感全息圖案、年號「2026年」、中國人民銀行「漢語拼音和蒙、藏、維、壯四種民族文字的」中國人民銀行「貳拾圓」字樣。

01/12 全台詐欺最新數據

苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗

金雕駿馬躍上月相錶

金雕駿馬躍上月相錶

充滿藝術美感的馬年錶陸續亮相，Arnold & Son發表全球限量8只的Perpetual Moon 41.5 Red Gold「Year of the Horse」馬年錶，面盤構圖猶如一幅立體夜景畫卷。在層疊山巒之巔，一匹手工雕刻的18K玫瑰金駿馬昂首揚蹄，矗立於繁星點綴的夜空之下，周身環繞象徵火元素的熾熱光芒，黑色砂金石背景宛如深邃宇宙，星辰、遠山與暮色中的林間小徑，皆以微型彩繪細膩呈現，而夜晚畫面也有驚喜，駿馬周圍燃起飛濺的火光，月盤之上仙后座與大熊座星象悄然浮現。

迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套

迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套

瑕疵品「哭哭馬」玩偶意外成為義烏爆紅商品 笑臉變委屈成功逆襲

瑕疵品「哭哭馬」玩偶意外成為義烏爆紅商品 笑臉變委屈成功逆襲

馬年就業潮開跑！勞動部南分署39場徵才釋出逾2100職缺

馬年就業潮開跑！勞動部南分署39場徵才釋出逾2100職缺

馬年限定鞋款曝光！

馬年限定鞋款曝光！

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

