港澳人士圖文徵選活動頒獎　邱垂正：豐富台灣社會面貌

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

財團法人台港經濟文化策進會與大陸委員會13日在西門紅樓舉辦2025第五屆｢港覺濠台IG圖文徵選活動｣頒獎典禮及歷屆作品展。本屆吸引近460件作品參賽，創下歷年新高，最終由來自澳門的林明朗以《我在通宵的一個通宵》獲得首獎及獎金五萬元。

策進會指出，「港覺濠台IG圖文徵選活動」舉辦五年以來，每屆投稿均相當踴躍，獲得許多港澳人士的關注及支持。今年以「鏡頭下的台灣時光」為題，希望讓港澳朋友以影像與文字，記錄對台灣的觀察、感受與文化交流經驗，分享給社會大眾。

▼策進會董事長賴秀如。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會邱垂正主委出席頒獎典禮並頒發首獎，他提到，從2019年反送中運動以來，看到好多港人到台灣來移居，從他們的作品中，可以看到他們的精神狀態或是心理感受、生命經驗，在2021年時，通常是充滿了鄉愁迷惑、探索適應，乃至於徬徨不確定，但是這兩年，可以看到他們的作品所呈現的生命狀態，有一種看到希望願景、看到感恩、看到重生甚至回饋及惜福。

邱垂正指出，近年來台的港澳朋友在學術、藝術、文化、科技及社會服務等各領域持續為台灣社會貢獻心力，他們的多元參與與努力不僅豐富了台灣社會的面貌，也為這片土地帶來了新的能量與視野，這些作品就是真正走入社區、融入社會、參與在地生活的鮮明紀錄。

邱垂正也強調，政府歡迎港澳朋友來台發展，陸委會和策進會將不斷精進政策與服務作為，協助在台港澳朋友安心生活，發揮所長。

▼來自澳門的林明朗以「我在通宵的一個通宵」獲得首獎。（圖／策進會提供）

