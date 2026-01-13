　
大陸 大陸焦點 特派現場

港澳人士圖文徵選活動頒獎　邱垂正：豐富台灣社會面貌

▲▼「港覺濠台IG圖文徵選活動」，陸委會主委邱垂正、策進會董事長賴秀如。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

財團法人台港經濟文化策進會與大陸委員會13日在西門紅樓舉辦2025第五屆｢港覺濠台IG圖文徵選活動｣頒獎典禮及歷屆作品展。本屆吸引近460件作品參賽，創下歷年新高，最終由來自澳門的林明朗以《我在通宵的一個通宵》獲得首獎及獎金五萬元。

策進會指出，「港覺濠台IG圖文徵選活動」舉辦五年以來，每屆投稿均相當踴躍，獲得許多港澳人士的關注及支持。今年以「鏡頭下的台灣時光」為題，希望讓港澳朋友以影像與文字，記錄對台灣的觀察、感受與文化交流經驗，分享給社會大眾。

▼策進會董事長賴秀如。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼「港覺濠台IG圖文徵選活動」，陸委會主委邱垂正、策進會董事長賴秀如。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會邱垂正主委出席頒獎典禮並頒發首獎，他提到，從2019年反送中運動以來，看到好多港人到台灣來移居，從他們的作品中，可以看到他們的精神狀態或是心理感受、生命經驗，在2021年時，通常是充滿了鄉愁迷惑、探索適應，乃至於徬徨不確定，但是這兩年，可以看到他們的作品所呈現的生命狀態，有一種看到希望願景、看到感恩、看到重生甚至回饋及惜福。

邱垂正指出，近年來台的港澳朋友在學術、藝術、文化、科技及社會服務等各領域持續為台灣社會貢獻心力，他們的多元參與與努力不僅豐富了台灣社會的面貌，也為這片土地帶來了新的能量與視野，這些作品就是真正走入社區、融入社會、參與在地生活的鮮明紀錄。

邱垂正也強調，政府歡迎港澳朋友來台發展，陸委會和策進會將不斷精進政策與服務作為，協助在台港澳朋友安心生活，發揮所長。

▼來自澳門的林明朗以「我在通宵的一個通宵」獲得首獎。（圖／策進會提供）

▲▼第5屆「港覺濠台IG圖文徵選活動」，澳門的林明朗以「我在通宵的一個通宵」獲得首獎。（圖／策進會提供）

蘇嘉全接海基會董事長　陸委會肯定

蘇嘉全接海基會董事長　陸委會肯定

總統府13日晚間宣布，前立法院長、台灣日本關係協會會長蘇嘉全將出任財團法人海峽交流基金會董事長。對此，陸委會表示，蘇嘉全歷練完整，一定可以帶領海基會團隊，為國人提供更好的服務，同時對於兩岸關係發展作出重要貢獻。

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

邱垂正：旅行社代辦「陸一次性護照」也違法

邱垂正：旅行社代辦「陸一次性護照」也違法

海基會董事長人選　年前有望出爐

海基會董事長人選　年前有望出爐

梁文傑：反滲透判決無罪不代表真的無罪

梁文傑：反滲透判決無罪不代表真的無罪

