　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

我駐韓代表反駁「一中原則」　陸使館：中韓對嚴重錯誤言論堅決反對

▲▼南韓與中國,韓中關係,中韓。（圖／CFP）

▲我駐韓代表丘高偉反駁「一中原則」，陸駐韓使館強烈反擊：言論純屬無知。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸駐韓使館昨13日晚間在官網發布「發言人就『駐韓國台北代表部』人員妄談台灣問題表明嚴正立場」。文章指出，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」該言論純屬無知，既違反公認的國際關係准則，「中韓雙方對這種嚴重錯誤言論都不可容忍、堅決反對。」

南韓總統李在明訪華期間一再重申「一中原則」，我駐南韓代表丘高偉在當地一場學術研討會，反擊稱「一個中國」不等於中華人民共和國，此言一出，引起大陸方面強烈反彈。

陸駐韓使館發言人指出，「駐韓國台北代表」人員在韓國在野黨某議員主辦的研討會上妄稱「韓國政府承認的一個中國不一定是中華人民共和國」。這一言論純屬無知，既違反公認的國際關係准則，也挑戰了韓國在中韓建交聯合公報中承諾的一個中國立場。中韓雙方對這種嚴重錯誤言論都不可容忍、堅決反對。

發言人表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」1949年10月1日中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所應當地對包括台灣在內的全部領土行使主權。

發言人進一步指出，1971年第26屆聯大通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，並立即將台灣當局的「代表」從聯合國驅逐出去。1992年中韓建交聯合公報明確規定，大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國一部分的立場。

發言人強調，「台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心。」台灣是中國的一個省。圖謀「台獨」就是分裂中國領土，支持「台獨」就是干涉中國內政。中方堅決反對任何國家以任何形式同台灣發展官方關係或開展具有政治意義的活動。韓國國會議員作為立法機構成員和民意代表，具有官方身份和重要政治影響。我們明確反對韓國國會議員同台方交往，或邀請台機構人員參加活動。任何政治勢力企圖打「中國牌」謀求政治利益，都不會得逞。任何借台灣問題干擾破壞中韓關係的企圖，相信中韓兩國人民都不會答應。

最後發言人指出，當前，中韓關係迎來改善發展新機遇，兩國友好合作氛圍明顯上揚。希望中韓雙方珍惜來之不易的良好局面，共同落實好兩國元首重要共識，推動中韓戰略合作夥伴關係乘勢而上更好發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

陸「馬年賀歲紀念幣」秒售罄！　有黃牛開價「44萬元」

陸貪官老家蓋豪華上下四層別墅　悔恨「有時狂得不知天高地厚」

驚動國際！柬埔寨街頭出現「狗籠運人」　警方揭真相非人扣販賣

陸甜美網紅確診「骨癌截肢」遭父母拒往來　她苦笑：媽說我是累贅

館長嗆「斬首賴清德」遭起訴　國台辦批「綠色恐怖」

超Q「戲精小羊」一碰就倒地裝死　網友開價58萬求購...主人不忍割愛

陸委會擬反制陸官媒洩沈伯洋住家圖　國台辦：阻擋不了交流大勢

甜點店用「青堤」遭出征　國台辦：台灣為何出現病態現象？

反擊美智庫「統一代價論」　國台辦：打著學術幌子販賣大陸威脅論

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

陸「馬年賀歲紀念幣」秒售罄！　有黃牛開價「44萬元」

陸貪官老家蓋豪華上下四層別墅　悔恨「有時狂得不知天高地厚」

驚動國際！柬埔寨街頭出現「狗籠運人」　警方揭真相非人扣販賣

陸甜美網紅確診「骨癌截肢」遭父母拒往來　她苦笑：媽說我是累贅

館長嗆「斬首賴清德」遭起訴　國台辦批「綠色恐怖」

超Q「戲精小羊」一碰就倒地裝死　網友開價58萬求購...主人不忍割愛

陸委會擬反制陸官媒洩沈伯洋住家圖　國台辦：阻擋不了交流大勢

甜點店用「青堤」遭出征　國台辦：台灣為何出現病態現象？

反擊美智庫「統一代價論」　國台辦：打著學術幌子販賣大陸威脅論

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

大陸熱門新聞

陸正妹確診「骨癌截肢」遭父母斷絕關係

元旦表演完「全班退貨」！業者收超髒演出服傻眼

西安華清池「貴妃出浴」像被盯上 民眾投訴半裸形象「敗壞社會風氣」

「死了麼」挨轟不吉利！團隊公告要改名了

輸太慘！中國乒協擬新策…肖戰任副總教練

新疆前網紅女縣長墜馬疑身亡 曾穿大紅披風雪原策馬推廣旅遊

妹子網路「喊人按豬」隔天萬人擠爆門　意外成民俗盛會

我老了還想當媽！59歲婦產男嬰催淚原因曝

高中老師出題：一字證明你不是AI

港澳人士圖文徵選活動頒獎　邱垂正：豐富台灣社會面貌

館長嗆「斬首賴清德」遭起訴　國台辦批「綠色恐怖」

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

超Q「戲精小羊」一碰就倒地裝死 網友開價58萬求購...主人不忍割愛

甜點店用「青堤」遭出征　國台辦：台灣為何出現病態現象？

更多熱門

相關新聞

韓媒報導習近平、李在明見面4要求4承諾　2017年也承諾3不1限制

韓媒報導習近平、李在明見面4要求4承諾　2017年也承諾3不1限制

南韓總統李在明近日赴中國進行國是訪問，並於昨天（5日）與中國國家主席習近平舉行「李習會」。在此之前，《ETtoday新聞雲》便以題為「幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光」報導，揭露中韓領導人會面前，雙方所交涉的前提與承諾；而韓國中央日報也引述台灣媒體，報導了李習會中宣布的「4要求、4承諾」，同時也回顧2017年時，前總統文在寅訪中前，中方聲稱南韓同意「三不一限制」要求。

中韓元首北京會談　陸官媒稱李在明「堅持一個中國」

中韓元首北京會談　陸官媒稱李在明「堅持一個中國」

中韓領導人會談幕後協調 　中方要求韓國表態反對台獨

中韓領導人會談幕後協調 　中方要求韓國表態反對台獨

韓總統李在明訪華前重申：尊重一中原則

韓總統李在明訪華前重申：尊重一中原則

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

關鍵字：

台灣問題一中原則中韓關係外交風波駐韓使館

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面