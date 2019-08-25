華聞快遞／縮減續貸審批時間　陸首家小微企業續貸中心落戶海澱

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》縮減續貸審批時間 陸首家小微企業續貸中心落戶海澱

日前由北京銀保監局、海澱區政府推動設立的「北京市企業續貸受理中心」在北京海澱區政務服務中心正式掛牌，首批15家在京主要銀行機構入駐，大幅縮減續貸的審批時間和所需材料，小微企業續貸不再難。（北京日報）

《河南》上半年河南4G用戶平均下載速率排名大陸全國第6位

根據寬帶發展聯盟日前發佈的《中國寬帶速率狀況報告》（2019年第二季度），河南省寬帶網路提速成效持續顯現，網頁瀏覽平均首屏呈現時間、4G用戶平均下載速率分別居大陸全國第4位和第6位。（鄭州日報）

《浙江》紹產CT首次登陸美國市場

紹興市一家醫療系統公司生產的16層CT完成報關後，發往美國佛羅里達州邁阿密市，最後將安裝在邁阿密的吉佳影像中心，為當地病患服務。紹興海關副關長李雪岷說，這是紹興企業研製的CT產品首次進入美國市場。（紹興日報）

《貴州》貴陽市38個工業項目集中開工

2019年貴陽第三批重點建設項目，24日集中開工儀式在貴陽經開區舉行。此次集中開工項目共計38個，總投資達215.6億元（人民幣，下同），涵蓋了裝備製造業、磷化工業、生產供應業、特色食品業、輕工建材業、醫藥製造業等多個產業類別。（貴州日報）

▲貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

《吉林》2019東北「捷克日」暨中國（吉林）·捷克經貿合作洽談會舉行

中捷雙方就文化、旅遊、科技、經濟等方面進行了合作洽談，進一步推動該省與捷克共贏發展。吉林省貿促會與捷克帕爾杜比采州（Pardubický kraj）商會簽署了《合作備忘錄》（吉林日報）

《青海》青海成為「民企500強」投資「熱土」

8月22至24日，2019中國民營企業500強峰會在青海省西寧市召開，這是500強峰會第一次在西部省份舉辦，與會的500強企業家共話高質量發展，近年來，青海不斷優化營商環境，制定出台促進民營經濟和中小企業高質量發展、金融支持青海省非公有制經濟發展等多個規範性文件，設立非公經濟發展專項扶持資金，精簡行政審批保留事項。（新華社）

《江蘇》江蘇沭陽改善住房條件 建設新型社區

江蘇省宿遷市沭陽縣錢集鎮2017年開始實施農村住房條件改善工程，投入資金新建、改建村民住房，設立健身廣場、農家書屋、兒童活動室等，建設新型農村社區。截至目前，錢集鎮共有900餘戶村民搬入新居。（新華社）

《海南》海口構建網紅經濟新型商業模式

海口將與網路影片平台加強文化產業合作，共同構建網紅經濟試點拓展的新型商業模式，下一步，雙方將以優質平台資源和內容為網紅賦能，以優質IP和頭部KOL，實現一站式營銷。（海南日報）

▼海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）