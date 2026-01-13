陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

記者廖翊慈／綜合報導

在太子集團創辦人陳志遭到逮捕後，柬埔寨官方隨即對其相關產業展開監管行動。柬埔寨房地產與抵押貸款業務監管局（NRPC）於1月12日發布命令，要求太子集團旗下多項大型住宅與公寓開發案即日起暫停銷售，理由是集團近期涉及重大違法情事。

▲太子金海灣公寓。（圖／翻攝自紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，NRPC公告指出，此次被勒令停賣的項目共五個，分別為太子幸福廣場、太子金海灣公寓、太子寰宇中心、太子陽光壹號公園住宅區，以及Samraong Village公園住宅區。公告明確規定，暫停期間不得簽署任何新的房屋或公寓買賣合約，也不得以任何形式進行預售活動。

▲太子寰宇中心。（圖／翻攝自紅星新聞）

通告同時說明，已依法與上述項目簽署買賣合約的購屋者，仍須依原合約約定履行相關義務，直至合約完成為止；而已完成全部付款及合約義務的購屋者，則可依程序向開發商申請辦理房屋或公寓單位的產權移轉。

NRPC表示，後續將與柬埔寨國土規劃及建設部協調，依法協助相關產權登記與行政手續，確保既有購屋者權益不受影響。

▲▼陳志被銬狼狽慘狀。（圖／翻攝央視）

資料顯示，太子集團業務橫跨房地產開發、銀行與金融服務等領域。在陳志被捕後，柬埔寨國家銀行也已依現行法規，正式啟動對太子銀行的清算程序，要求停止新增業務，但既有貸款人仍須依約按時還款。

此外，柬埔寨國家打擊網路詐騙委員會秘書處日前也發布通告指出，在截至2026年1月10日的一年內，柬埔寨法院共審理36起重大網路犯罪案件，被告包含多個犯罪集團的幕後首腦及核心成員，涉案人數達171人。