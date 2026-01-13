　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

伊朗大規模暴動已6000死！航空公司送中國人「免費機票」引熱議　網酸：刺激之旅

▲伊朗馬漢航空正推出送中國人免費機票、推廣伊朗旅遊的相關活動。（翻攝自伊朗馬漢航空微博）

文／鏡週刊

伊朗因為經濟動盪引爆國內大規模暴動，官方出動軍隊血腥鎮壓，全國各地已傳出至少6千人不幸喪命，衝突持續延燒，就連美國總統川普都揚言採取軍事行動。然而在伊朗情勢極為嚴峻之際，有網友發現伊朗的馬漢航空卻在推廣「免費機票」，邀請中國人免費到伊朗旅遊。

伊朗怎麼了？

去年12月開始，因為嚴重通膨、貨幣貶值，重創伊朗經濟，不滿的民眾走上街抗議，從首都德黑蘭迅速蔓延到數百個城市，演變成反政府的示威暴動，伊朗政府動用軍隊強力鎮壓，有上萬人被捕、數千人遭殺害，死傷人數持續攀升，多處醫院屍橫遍野、滿地屍袋，看了令人怵目驚心。

伊朗大規模暴動已6000死！航空公司送中國人「免費機票」引熱議　網酸：刺激之旅

▲伊朗大規模暴動、官方血腥鎮壓，死亡人數過多，大量包裹在黑色屍袋中的遺體被直接擺放在露天庭院、未鋪設的泥土地，甚至就位在停車場的車輛旁。（翻攝畫面）

據人權組織統計，各地死亡人數總計可能已經超過6,000人，消息引發國際震撼，美國也傳出即將出手介入，川普已宣布要對所有和伊朗有貿易往來的國家加徵25%關稅。

慶祝中伊建交　伊朗要送中國人免費機票

然而中國網友卻發現，伊朗馬漢航空的簡體中文版官網首頁，掛著「啟航伊朗2026，千張免費機票贊助活動」，要贊助中國公民飛往伊朗的免費機票，申請類別包括經貿交流、文化交流、研學旅行、會議會展、新聞媒體、KOL體驗等。

根據伊朗馬漢航空的微博說明，因為2026年是中國和伊朗建交55週年，也是中伊建立全面戰略夥伴關係10週年，為促進雙方交流，因此提供1,000張免飛機票給中國公民或團體，邀請中國人深度探訪真實伊朗。

伊朗大規模暴動已6000死！航空公司送中國人「免費機票」引熱議　網酸：刺激之旅

▲馬漢航空推出免費機票邀請中國人到伊朗旅遊。（翻攝自伊朗馬漢航空官網）

去德黑蘭送死？　網酸：日本高風險、伊朗不是

有中國網友直言，「去德黑蘭送死嗎」「去當肉盾」，還有人狠酸，「刷完柬埔寨的旅遊推廣就看到伊朗旅遊？」「後來就有朝鮮煤礦七日遊」「去支持伊朗人民重獲自由」「日本是高風險旅遊地，伊朗不是」「哪裡打仗去哪裡，主打刺激之旅」。

據悉，該則免費機票活動從去年12月19日就在馬漢航空的微博公開發布，似乎絲毫不受伊朗內部的暴動影響，至今仍為置頂貼文，持續開放受理報名。


伊朗暴動免費機票中伊建交馬漢航空旅遊推廣

