大陸 大陸焦點 特派現場

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

▲由左至右，孫穎莎、肖戰、王楚欽。（圖／人民日報）

▲由左至右，孫穎莎、肖戰、王楚欽。（圖為2024巴黎奧運混雙冠軍／人民日報）

記者廖翊慈／綜合報導

因應2028年洛杉磯奧運賽制重大調整，中國乒乓球協會首度增設「副總教練」一職，由57歲名教頭肖戰出任，專責統籌雙打項目與青年梯隊建設。隨著奧運取消男、女團體賽，改設男雙、女雙獨立項目，雙打金牌比重提升至一半，國乒教練團布局也正式進入「雙打優先」的新階段。

據《中國新聞網》報導，中國乒協於12日公布洛杉磯奧運週期國家隊教練員競聘結果，秦志戩續任總教練，肖戰擔任副總教練，王皓、馬琳分別出任國家隊男、女隊主教練，青年隊則由劉彬、李鷺領軍。協會此舉被視為正面回應奧運賽制變革，提前為雙打與後備人才鋪路。

▲林詩棟。（圖／翻攝自微博@WTT世界乒聯）

▲林詩棟。（圖／翻攝自微博@WTT世界乒聯）

肖戰被外界稱為「大滿貫製造機」，曾在445天內培養張繼科完成史上最快大滿貫。巴黎奧運週期期間，他擔任混雙組長，率領王楚欽、孫穎莎組合奪下奧運金牌，並連續兩屆世乒賽封王，整體勝率超過95%，執教成績備受肯定。

不過，國乒雙打近年亦暴露隱憂。2025年多哈世乒賽，男雙項目罕見49年來首次無緣四強，顯示雙打體系仍有補強空間。肖戰未來將肩負起彌補短板的重任，其跨性別、跨項目的執教經驗，被視為關鍵優勢。

▲▼中國球王樊振東。（圖／路透）

▲▼樊振東。（圖／路透）

▲▼中國球王樊振東。（圖／路透）

在梯隊建設方面，男隊被點名存在斷層風險，目前世界排名前40名中僅5名中國選手，年輕主力林詩棟也被認為正面臨技術瓶頸；女隊方面，除孫穎莎、王曼昱外，新生代選手對外競爭力仍待驗證。教練團被要求加快王楚欽／林詩棟男雙組合，以及孫穎莎／王曼昱女雙組合的實戰磨合。

隨著教練團新架構正式成形，中國乒協也被外界解讀為全面轉向「以雙打與接班為核心」的備戰思路，如何在新奧運週期中穩住優勢、化解人才斷層，將是肖戰與整個教練團面臨的關鍵考驗。

▲奧運六金王馬龍。（圖／路透）

▲奧運六金王馬龍。（圖／路透）

不過多數球迷們普遍不看好乒協此次策略，中國隊一直以來是桌球賽事上令各國忌憚的對手，但男隊近年來不斷在大型賽事上失利，且多次在首輪就出局回家，WTT賽事上更「狂滑鐵盧」終止連霸紀錄。多人指出，自樊振東、馬龍兩名大將淡出國家隊後，中國乒乓球男隊陷入一片陰霾。

01/12 全台詐欺最新數據

林昀儒杜哈封王　睽違798等待感性吐心聲

林昀儒杜哈封王　睽違798等待感性吐心聲

睽違798天，台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒再次站上世界之巔！在2026年WTT杜哈冠軍賽男子單打決賽中，林昀儒展現出無比的統治力，直落四強勢擊敗本屆賽事黑馬、韓國名將張禹珍，成功奪得2026年首座冠軍金盃，賽後受訪時小林同學坦言完全沒想到可以奪冠，只是從第一場想著要盡全力去拚去享受，所以真的很開心。

睽違798天！林昀儒杜哈賽封王

睽違798天！林昀儒杜哈賽封王

7局退張本　林昀儒久違闖男單冠軍戰

7局退張本　林昀儒久違闖男單冠軍戰

林昀儒杜哈闖4強　放話全力拚張本

林昀儒杜哈闖4強　放話全力拚張本

潘政琮手傷5月回歸　喊話拚下屆奧運

潘政琮手傷5月回歸　喊話拚下屆奧運

中國乒乓球馬龍洛杉磯奧運樊振東國乒桌球王楚欽孫穎莎肖戰

