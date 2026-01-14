　
社會焦點

快訊／當2幼童面前砍殺父母！高雄惡男拒不認罪　二審仍判死刑

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲吳龍滿嫌鄰居一家太吵，在小孩面前把其雙親殺害。（資料圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

高雄63歲男子吳龍滿，2023年因嫌樓上鄰居一家太吵，竟闖入鄰居家中，在2名幼童面前殺死其父母。一審法官認為，吳龍滿預謀殺人且手段殘忍，毫無悔意，判處2個死刑。吳龍滿雖放棄上訴，但檢察官依職權上訴，高雄高分院今（14）日二審宣判，駁回上訴，維持死刑判決。

噪音嫌隙埋殺機　當孩子面狠下殺手

事件發生在2023年9月15日上午7點多，居住在高雄苓雅區某大樓13樓的吳龍滿，認為14樓羅男夫妻一家長期發出噪音，拿出預先買好的水果刀從逃生梯上樓。當時羅男的妻子蔡女正要帶2名兒子出門上學，吳龍滿上樓後直接闖入屋裡，在2名孩子面前先將蔡女砍殺5刀，又走進主臥室，將正在睡覺的羅男刺殺8刀。

幼童目睹崩潰求救　凶嫌一路南逃滅證

孩子目睹殺人過程，嚇得衝到樓下管理室求救，崩潰哭喊「爸爸媽媽被殺了」，管理員聽了立刻報警。吳龍滿殺人後，立即逃離現場，並騎車一路南下，過程中一邊藏匿凶刀、作案衣物，企圖湮滅證物，但多次被沿途監視器拍下，最終在屏東縣枋寮鄉被警方逮捕。

▲▼吳龍滿血衣 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲吳龍滿犯案後一路難逃丟棄血衣 。（資料圖／記者陳宏瑞翻攝）

緘默不認罪無悔意　一審法官重判死刑

高雄地院合議庭審理時，法官認為，吳龍滿預謀殺人，且犯罪事實明確，但吳男卻在偵查時堅定行使緘默權、明確否認犯行，在醫院接受鑑定及庭審時，也對鑑定人員、死者家屬嗆聲，顯見毫無悔意，無更生教化及再社會化可能，法官一致決判處吳男死刑、褫奪公權終身。

冷血質疑幼童證詞　外公悲喊：大人都受不了

吳龍滿雖放棄上訴，但檢察官依職權上訴，高雄高分院於去年12月15日開庭，庭審前，吳龍滿竟質疑2名小孩的證詞，「小孩說的都是真的？我要求要傳2人過來」，不過2名男童仍在台北就醫，接獲傳票後情緒不穩，醫師評估後不宜出庭作證，因此沒有出庭。

男童的外公在庭上哽咽落淚，表示小孩目睹父母死亡過程，搬到外縣市都無法平靜，上課還會被指指點點，「別說是小朋友，我們大人都受不了」。法官最後當庭諭知不再傳喚2名男童作證，而吳龍滿仍否認犯罪。

視訊宣判維持原判　2殺人罪判處死刑

高雄高分院訂於今日視訊宣判，駁回檢察官上訴，維持一審判決，仍依殺人罪判處吳龍滿2個死刑。

01/12 全台詐欺最新數據

