大陸 大陸焦點 特派現場

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

▲泡泡瑪特實體門市。（圖／路透社）

▲泡泡瑪特實體門市。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特（POP MART）近年因多個IP角色，迅速在全球展店，尤其是LABUBU成為社群平台上掀起一陣風潮。中國投資圈知名人士段永平近日再度談及泡泡瑪特，直言自己「看不懂」這家公司的操作，即使承認其商業能力很強，仍擔心潮玩熱度一旦退潮，需求可能迅速消失，因此不會出手投資。

▲泡泡瑪特近年來在多國展店。（圖／路透社）

▲泡泡瑪特近年來在多國展店。（圖／路透社）

據《界面新聞》報導，有網友提到，泡泡瑪特的商業模式「非常好」，99元（人民幣，下同）的潮玩毛絨玩具很容易引發購買慾，加上公司2025年半年報的資產負債表相對「乾淨」，幾乎沒有與經營無關的長期負債，因此詢問段永平為何仍認為「看不懂」，公司究竟可能面臨哪些風險。

段永平回覆時先拋出一個問題，「如果你有足夠的錢，你願意按市值把這家公司整個買下來嗎？」他表示，當投資人用「買下整家公司」的角度思考，就會更容易把目光放到長遠，而不只是短期業績或熱度。

▲泡泡瑪特旗下人氣IP LABUBU。（圖／路透社）

▲泡泡瑪特旗下人氣IP LABUBU。（圖／路透社）

他進一步說，自己大致看過泡泡瑪特，認為對方確實「蠻厲害的」，但核心困惑始終沒變，「我依然無法理解人們為什麼會需要這個東西，萬一過兩年大家都不要了呢？」段永平認為，如果投資人能確信消費者會一直需要、業務也能長期成長，那當然可能是一筆不錯的投資，但就他個人而言，這不在自己的理解範圍內。

報導提到，段永平的說法與他去年12月與王石對談時的觀點相近。當時他曾肯定泡泡瑪特把「情緒價值」轉化為商業成果的能力，也認為創辦人王寧的成功是「一點一滴做起來的」，但他仍強調自己看不懂泡泡瑪特的長期需求邏輯，因此不會買進該公司股票、也不會做相關投資。

▲LABUBU一度成為社群上炫耀的象徵。（圖／路透）

▲LABUBU一度成為社群上炫耀的象徵。（圖／路透）

段永平常被外界稱為「中國的巴菲特」，其投資哲學強調「認知的變現」，也就是只賺自己真正理解、能看得長遠的錢。他遵循巴菲特「20個打孔位」原則，長期核心持倉聚焦蘋果、貴州茅台、騰訊等標的，偏好可預期、能長期產生現金流的企業。他也曾談到，蘋果的企業文化讓他高度認可，「用戶導向做得好，不為生意做產品。」

今年1月初，段永平曾曬出部分持股資訊，其中其帳號自2011年11月開始買進蘋果股票，累計收益率達1623.48%，目前收益金額約3426萬美元。這種聚焦「可預見長期現金流」的投資策略，也讓他對以IP生命週期與流行趨勢驅動的泡泡瑪特，始終抱持保留態度。

▲▼泡泡瑪特,POP MART,拉布布,labubu。（圖／路透社）

▲實體門市的展示櫃。（圖／路透社）

截至發稿，泡泡瑪特報195.4港元，小跌0.81%，市值2624億港元，較2025年8月歷史高點回落超過40%，市值縮水逾1800億港元。儘管公司2025年第三季營收年增245%至250%、毛利率維持70%以上，但部分機構仍提醒後續風險。

國海證券研報指出，需留意「IP續約不如預期」與「單一IP依賴」問題；摩根士丹利也將泡泡瑪特目標價由382港元下調至325港元，以反映全球消費板塊輪動等因素。

01/11

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

