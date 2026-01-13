　
大陸 大陸焦點 特派現場

林昀儒大逆轉張本智和奪冠　中國媒體評「強敵」：最大危機

▲林昀儒睽違798天後再度於WTT冠軍賽系列男單封王。（圖／翻攝自WTT官網）

▲林昀儒睽違798天後再度於WTT冠軍賽系列男單封王。（圖／翻攝自WTT官網）

記者許力方／綜合報導

2026年WTT杜哈冠軍賽男子單打決賽，台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒睽798天、26個月再登巔峰奪下桂冠，以4比3大逆轉日本選手張本智和，中國大陸體育媒體人評論，張本曾公開放話要奪冠，結果爆冷出局，一向激情也被打到消音，中國乒乓男子隊「強敵環伺」，迎來21世紀以來最大危機。

林昀儒這次在杜哈冠軍賽4強碰到「魔王等級」的張本智和，過去小林11度交手張本，僅拿下3勝，近期更是處於對戰2連敗狀態。雙方這次決戰，林昀儒以12比10、11比6接連贏下前2局，但張本沒有氣餒，連拿2局，將大比分扳平2比2，第五局仍由張本勝出，第六局林昀儒調整後連拿2勝利，經過62分鐘的鏖戰，林昀儒以4比3爆冷翻盤。

張本智和賽前曾放話「冠軍穩了」，中國體育媒體紛紛評論，與小林同學對戰輸球後，張本智和低頭無奈，沒有了先前的張狂，默默地握手、退場，並形容他「被打啞了」，林昀儒也因此登上了對岸熱搜榜關鍵字，中國前國手周雨也在直播時坦言，「他確實很有威脅」，在技術能力、場上對戰術的調整、發球都非常有威脅。

中國體育媒體指出，林昀儒的崛起可能對中國乒乓球主力王楚欽產生間接影響，這次奪冠的積分將很可能使他的世界排名衝進前十，以雨果、莫雷加德、張本智和、勒布倫兄弟和林昀儒等選手實力不斷增強，將為中國乒乓球帶來前所未有的挑戰。

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

林昀儒杜哈封王　睽違798等待感性吐心聲

林昀儒杜哈封王　睽違798等待感性吐心聲

睽違798天，台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒再次站上世界之巔！在2026年WTT杜哈冠軍賽男子單打決賽中，林昀儒展現出無比的統治力，直落四強勢擊敗本屆賽事黑馬、韓國名將張禹珍，成功奪得2026年首座冠軍金盃，賽後受訪時小林同學坦言完全沒想到可以奪冠，只是從第一場想著要盡全力去拚去享受，所以真的很開心。

睽違798天！林昀儒杜哈賽封王

睽違798天！林昀儒杜哈賽封王

7局退張本　林昀儒久違闖男單冠軍戰

7局退張本　林昀儒久違闖男單冠軍戰

林昀儒杜哈闖4強　放話全力拚張本

林昀儒杜哈闖4強　放話全力拚張本

新年逆轉勝　林昀儒WTT杜哈站闖16強

新年逆轉勝　林昀儒WTT杜哈站闖16強

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

