林昀儒大逆轉張本智和奪冠　中國媒體評「強敵」：最大危機

▲林昀儒睽違798天後再度於WTT冠軍賽系列男單封王。（圖／翻攝自WTT官網）



記者許力方／綜合報導

2026年WTT杜哈冠軍賽男子單打決賽，台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒睽798天、26個月再登巔峰奪下桂冠，以4比3大逆轉日本選手張本智和，中國大陸體育媒體人評論，張本曾公開放話要奪冠，結果爆冷出局，一向激情也被打到消音，中國乒乓男子隊「強敵環伺」，迎來21世紀以來最大危機。

林昀儒這次在杜哈冠軍賽4強碰到「魔王等級」的張本智和，過去小林11度交手張本，僅拿下3勝，近期更是處於對戰2連敗狀態。雙方這次決戰，林昀儒以12比10、11比6接連贏下前2局，但張本沒有氣餒，連拿2局，將大比分扳平2比2，第五局仍由張本勝出，第六局林昀儒調整後連拿2勝利，經過62分鐘的鏖戰，林昀儒以4比3爆冷翻盤。

張本智和賽前曾放話「冠軍穩了」，中國體育媒體紛紛評論，與小林同學對戰輸球後，張本智和低頭無奈，沒有了先前的張狂，默默地握手、退場，並形容他「被打啞了」，林昀儒也因此登上了對岸熱搜榜關鍵字，中國前國手周雨也在直播時坦言，「他確實很有威脅」，在技術能力、場上對戰術的調整、發球都非常有威脅。

中國體育媒體指出，林昀儒的崛起可能對中國乒乓球主力王楚欽產生間接影響，這次奪冠的積分將很可能使他的世界排名衝進前十，以雨果、莫雷加德、張本智和、勒布倫兄弟和林昀儒等選手實力不斷增強，將為中國乒乓球帶來前所未有的挑戰。