大陸 大陸焦點 特派現場

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

▲2025年大陸A股全年股價振幅極小、長時間橫盤的「寂寞股」。（圖／翻攝覽富財經網）

▲2025年大陸A股全年股價振幅極小、長時間橫盤的「寂寞股」。（圖／翻攝覽富財經網）

記者魏有德／綜合報導

大陸2025年市場資金追逐題材股與飆漲標的之際，一批整年「忙了個寂寞」、幾乎「沒有存在感」的股票也成為外界好奇的焦點。根據統計，全年股價振幅極小、長時間橫盤的「寂寞股」數量不在少數，約有62支。還有約68支個股，全年波動僅正負0.5%，有的即便歷經多次漲跌，年終仍回到原點，反映出資金關注度與市場活躍度的另一面。

《覽富財經網》報導，隨著2025年的收官，市場的焦點都匯集到了那些暴漲的明星股之下。但是，芸芸眾生的日子同樣值得推敲。這次，覽富財經將目光對準了那些「小透明」。

▲隸屬上海國資委旗下的上海建工，股價在2-3元區間波動長達9年。（圖／翻攝覽富財經網）

▲隸屬上海國資委旗下的上海建工，股價在2-3元區間波動長達9年。（圖／翻攝覽富財經網）

若以年度股價振幅小於20%作為觀察指標，大陸A股2025年共有63家上市公司符合條件，顯示股價全年波動幅度相對有限，走勢以平盤整理為主。這類公司多集中於公用事業、醫藥生物、交通運輸、食品飲料等傳統或成熟產業，營運模式相對穩定，較不易受到市場情緒劇烈影響。

從市值結構來看，部分「寂寞股」反而是大型權值股或產業龍頭，包括貴州茅台、中國移動、長江電力、京滬高鐵、伊利股份等，市值動輒上千億元（人民幣，下同），資金進出相對平緩，股價長期缺乏大幅波動。

▲ST萬方2025年吃下33個漲停、26個跌停，全年累計漲幅0.42％。（圖／翻攝覽富財經網）

▲ST萬方2025年吃下33個漲停、26個跌停，全年累計漲幅0.42％。（圖／翻攝覽富財經網）

若進一步觀察股價全年僅在正負0.5%內波動的個股，數量則達到68支，其中，有12檔全年「零漲幅」。這些公司產業分佈分散，橫跨機械設備、電子、計算機、醫藥、非銀金融等多領域，顯示低波動並非特定產業現象。

財務表現方面，這批股票內部差異明顯，部分公司營收、獲利仍維持成長，但股價未能反映基本面變化；也有公司業績下滑、股價劇烈震盪後又回到原點，全年忙碌卻未累積實質漲幅。

分析指出，這類「橫著走」的股票雖然不易成為市場熱點，但在高波動環境中具備一定防禦特性，反映出A股市場中不同風險偏好與資金選擇並存的結構現象。

花旗本周裁員1000人！

《彭博社》引述知情人士說法報導，美國金融巨頭花旗集團（Citigroup）本周將裁員約1000人，這是2年前宣布的大規模人力精簡計畫的一環，目標是在2026年底前削減2萬個職缺。

記憶體股愈關愈大尾！缺貨潮引爆群聯刷天價　7檔紅盤相迎

面股股太香！群創處置中亮燈　友達爆26萬張大量奪成交王

記憶體華東總座又賣股280張　套現近2000萬

美記憶體再掀漲勢！SanDisk飆逾12%刷新高　傳調漲企業級報價1倍

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

