大陸App「死了麼」挨轟不吉利！團隊公告要改名了

▲死了麼團隊宣布要改名。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

中國大陸蘋果App Store近日出現一款名為「死了麼」的App衝上排行榜第一名，引發高度關注與爭議。部分網友認為名稱過於不吉利，因而在網路上引發爭議。對此，該團隊回應，App將在即將推出的新版本中更名為Demumu。

獨居安全設計

「死了麼」App使用前須先設定緊急聯絡人，用戶每日需於App內完成簽到，若連續多日未簽到，系統將於次日自動寄送電子郵件通知緊急聯絡人，以提醒留意使用者狀況。

▲死了麼團隊宣布要改名。（圖／翻攝微博）



此外，用戶也可綁定智慧手環，若裝置偵測到無脈搏狀態，系統將即刻啟動所謂的「一鍵收屍功能」，並可進一步選擇靈車司機與下葬音樂。相關功能雖以安全守護為出發點，但設計內容仍引發部分網友心理層面的不適感。

命名引發爭議

不少網友指出，「死了麼」名稱過於直接，容易造成負面聯想，建議改為更具人文關懷意味的名稱，例如「活著麼」。對此，開發團隊成員呂姓男子受訪時表示，團隊僅有三人，且年紀均不大，平時各自有正職工作，透過遠端協作方式進行開發。

呂姓男子說，早在兩、三年前，團隊便在社交平台上注意到獨居安全相關需求，也曾討論「每個人都一定會下載的App會是什麼」，其中「死了麼」的構想討論度相當高，團隊認為具備實際需求與社會意義，註冊名稱成功後，約花一個月完成開發。

更名走向國際

目前「死了麼」僅於中國大陸iOS平台上架，定價為8元人民幣。針對外界議論，開發團隊13日回應指出，經審慎評估，App將於即將推出的新版本中，正式啟用全球化品牌名稱「Demumu」。

團隊表示，在獲得BBC報導後，服務於海外市場出現明顯成長，未來將持續秉持安全守護初衷，將源自中國的獨居守護方案推向國際，服務更多海外使用者。