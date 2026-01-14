變電所巡檢班長「鐵門夾胸口」慘死　台電：全面檢視設備安全

▲台電左營二次變電所意外！巡檢班長「鐵門夾胸口」當場慘死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱、吳奕靖、戴若涵／高雄報導

位於高雄市左營區鼓山三路的台電左營二次變電所，14日上午7時47分發生一起奪命事件！一名台電員工疑似操作鐵門時遭夾住，卡在電動鐵門上慘死。台電回應，對於本次不幸事件深表遺憾與哀悼，將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，避免類似憾事再次發生。

初步了解，死者為台電張姓巡檢班長，事發當時他正要進入變電所內上班，因此開啟電動鐵門，因第一次開啟範圍不夠大，他探半身伸手進入內部，疑似誤按鐵門「關閉」按鈕，當場遭鐵門夾住胸口。至於確切死因、詳細事發經過，仍有待進一步調查釐清。

台電高雄區營業處表示，今（14）日清晨約7時47分，消防單位接獲通報，左營二次變電所發生人員受困於大門之情形，經消防人員到場處理，確認該名同仁已無生命跡象。

台電高雄區處對於本次不幸事件深表遺憾與哀悼。事故發生後，已即刻通報相關單位，並全力配合消防、警方及勞檢單位進行後續調查，釐清事故原因。

台電表示，將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要之關懷與協助，以陪伴家屬度過此艱難時刻。

此外，台電高雄區處將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，持續加強同仁工作安全教育與宣導，並強化風險辨識及防護機制，避免類似憾事再次發生。