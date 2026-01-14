抓包妻激戰主管　夫被綠到瘋狂回家查勤「收入銳減」求償20萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與職場主管阿強（化名）發生婚外情，他發現之後多次提醒應當斷絕來往，但兩人仍在租屋處發生性行為，讓他大受打擊，甚至影響到工作，導致收入銳減，因而決定提告求償20萬元。桃園地院中壢簡易庭法官日前審理之後，判小美應賠償丈夫20萬元較為適當。

▲人夫控訴妻子小美與主管發生婚外情，因而決定對妻子提告求償20萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小美結婚之後，竟與職場主管多次透過通訊軟體傳送「超友誼」的訊息，他多次提醒小美應當與主管斷絕來往，沒想到兩人仍在2023年10月間於租屋處發生無套性行為，讓他大受打擊，後來必須經常返家檢查才能安心，進而影響到工作，導致收入銳減。

人夫自認配偶權受到侵害，決定對小美提告求償20萬元。而小美經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院中壢簡易庭法官認為，人夫針對自己的主張，有提出錄音檔及錄音譯文為證，小美則未對此提出任何爭執，依法視同自認。

法官表示，小美與主管阿強發生性行為，足以影響到人夫對於妻子婚姻忠誠的信任，確實屬於侵害人夫配偶權的行為，這種行為俗稱「戴綠帽」，對配偶的人格具有羞辱性，應當認為情節重大，最終判小美應賠償人夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。