大陸 大陸焦點 特派現場

高中老師出題「一字證明你不是AI」　學生創意回應展現人性

▲▼高中老師出題「一字證明你不是AI」　學生創意回應展現人性。（圖／翻攝@教語文的萱萱萱ww）

▲高中老師出題，讓學生用一字證明不是AI。（圖／翻攝@教語文的萱萱萱ww）

文／香港01

人工智慧（AI）近年來快速發展，並走入世人生活中，但在帶來方便的同時，亦引起許多討論與反思。近期，一堂深圳高中語文課的影片在網絡上引發熱議。這位網名為「@教語文的萱萱萱ww」的語文老師，在一次特別的作文徵集活動中，向學生提出了頗具挑戰性的問題：「如果用一個字證明你不是AI，你會選哪個？」對此，同學紛紛發揮創意。

該老師的課題反應不俗，收到了54份充滿創意的回應，這些答案既出乎意料，又深具人性。例如，有學生選擇「媽」這個字，強調機器人沒有母親的情感連結，認為這個字象徵著守護和安全感，正是人類與死亡之間的防線；另有學生選擇「急」，認為AI無法理解人們在醫院焦急等待檢測報告的心境，機器人不懂為何人們在等待中如此焦慮。

還有學生選擇了「慢」和「鈍」，表達人類對於生活細節的珍惜，甚至願意因一朵雲、一束光而放慢腳步。當中，提到「鈍」字的學生認為，人類的愚鈍和遲鈍卻是對生活深刻的理解與感受。選擇「慢」的學生則認為，雖然AI追求快捷高效，但人類渴望在愛中細水長流，享受生活的每一刻。對此，老師引用了詩人木心的詩句，指出人類的緩慢正是其特性所在。

▲▼高中老師出題「一字證明你不是AI」　學生創意回應展現人性。（圖／翻攝@教語文的萱萱萱ww）

另外，更有同學選擇了「恨」，這一複雜和激烈的情感正是AI所不能真正體會的。還有同學用「留」字呼喚人們停下腳步，珍惜眼前的美好。此外，「悔」、「憾」、「痛」、「我」、「情」等字也高頻出現。

這些回答缺乏標準答案，卻充滿了人性的溫度：人會猶豫、會犯錯，會為夕陽駐足，會因一句話而心頭一顫。對此，老師指出：「我們最珍貴的，或許不是此刻抵達的智慧，而是綿延不絕的『未完成』。」

在這個AI內容充斥網絡的時代，這些年輕人的一字選擇再次提醒人們，真正的人具有缺陷、有情緒，也有無法被算法複刻的深情。

【本文獲《香港01》授權轉載。】 

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅　陸外交部：堅定維護自身合法權益

辦大陸「一次性護照」恐丟台灣身分！邱垂正：旅行社代辦也違法

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

【誰一直偷喝我家水？】今天終於抓到亞洲輝椋鳥現行犯！

相關新聞

產後瘦不下來　女靠ChatGPT狂瘦19公斤

產後瘦不下來　女靠ChatGPT狂瘦19公斤

英國一名女子產後多年來一直試圖減掉體重，但是始終無法獲得好成效，沒想到在ChatGPT的幫助下，意外幫助她戒掉不健康的飲食習慣，最後成功減去19公斤，獲得驚人體態。

記憶體股愈關愈大尾！缺貨潮引爆群聯刷天價　7檔紅盤相迎

記憶體股愈關愈大尾！缺貨潮引爆群聯刷天價　7檔紅盤相迎

AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破

AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破

不是AI股都能賺　冠軍操盤手揭2026輸贏分水嶺

不是AI股都能賺　冠軍操盤手揭2026輸贏分水嶺

日本MotoGP重機賽車手小椋藍來台

日本MotoGP重機賽車手小椋藍來台

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

