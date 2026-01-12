元旦表演完「全班退貨」！業者收超髒演出服傻眼　怒揭高中生劣行

▲網路商家收到退貨的演出服裝，不滿地表示：「你們元旦表演完美結束，衣服卻退貨了，後果讓我們承擔嗎？」（圖／翻攝自極目新聞）

圖文／CTWANT

大陸近日有商家反映部分學生在元旦表演後，將已穿過甚至踩髒的演出服退貨，引發關注。媒體報導後，涉事學校與商家均表示問題已妥善解決。校方指出，此事暴露個別學生誠信與責任意識不足，已藉此加強誠信教育，引導學生反思行為、勇於承擔責任，並強調未來將深化品德教育與家校合作，避免類似情況再發生。

根據《極目新聞》報導，事件起因於1月6日，一名演出服商家在網路發文指出，河北省衡水武邑縣一所高中學生在元旦表演後，將已使用過的演出服辦理退貨。商家隔日受訪時表示，發文僅為表達無奈、希望事情能被重視，並非要點名學校或影響學生學業，因此在已有學生主動聯繫協調後，便刪除了貼文。

不過，當天上午該商家又短暫發文提及江西某學校的類似情況，指出演出後被退回的服裝中，有多件明顯已穿過使用，隨後同樣刪文。商家透露，這類退貨情況其實並不少見，常發生在運動會或校內演出結束後，讓小型商家承受不小壓力。他也呼籲消費者體諒經營不易，勿濫用「七天無理由退貨」機制，並希望學校加強相關教育。

在媒體關注後，該商家表示，河北與江西兩所學校的退貨問題均已圓滿解決，盼事件就此落幕，不再對學校與學生造成負面影響。涉事的河北武邑縣高中也回應指出，校方已與商家完成溝通並處理費用事宜，但事件反映出個別學生在誠信與責任意識上仍有不足。

校方強調，學校已將此案例納入教育內容，加強誠實守信與勇於擔責的引導，並表示學生已意識到行為不當，承諾引以為戒。校方強調，未來將持續深化品德教育與家校合作，營造更健全的校園環境。

延伸閱讀

▸ 南投彩券行「8百萬頭獎」沒人領！台彩緊急尋人 充公倒數24小時

▸ 帳戶多出103萬轉帳！ 他一查真相「竟是年終分紅」

▸ 原始連結