利空重訊前賣股「少賠25萬」　冠軍建材獨董認了內線交易

記者劉昌松／台北報導

曾在冠軍建材公司(1806)擔任獨立董事的會計師巫永固，涉嫌在2024年3月間，得知會計師對冠軍財報出具保留意見的利空消息後，在冠軍建材還沒發布重大訊息前，分批賣出冠軍股票，規避損失約25萬餘元，台北地檢署14日依《證交法》內線交易罪起訴，請法院考量巫永固自白犯行並繳回犯罪所得，依法減輕其刑。

冠軍建材百分之百持股的孫公司信益中國，在2020年間以存貨及品牌作價方式，與大陸海鷗公司合開海鷗冠軍公司，但身為母公司的冠軍建材在製作2023年度合併財報的時候，僅以推估方式計算海鷗冠軍當年11月、12月損益，查核會計師因無法接觸海鷗冠軍公司財務資訊，無法判斷必要調整，因此對冠軍建材2023年第四季出具保留意見書。

冠軍建材在2024年3月28日公告這項重大訊息，股價在次營業日跌幅達4.56%，遠大於公告前3天累計的0.87%，檢察官王繼瑩指揮調查局偵辦，發現當時擔任冠軍建材獨董的巫永固，涉嫌提前透過親友帳戶，分10單賣出共298張股票，累計擬制性避損25萬9620元，涉嫌內線交易罪，調查後將巫起訴。