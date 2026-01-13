　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每天震盪10℃三溫暖！下波「再戰寒流」濕→乾冷很長時間

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，明天（14日）清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度，其中北部及南投近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東約16度，持續發布11縣市「低溫特報」。專家分析，下周新一波強烈冷空氣南下，強度不輸上周的冷氣團。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲下波較強冷空氣變天，強度預估挑戰寒流 。（圖／中央氣象署，下同）

白天加溫回暖　日夜溫差大到周末

氣象署預報，明天白天持續回暖，太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部更可來到27度以上，各地日夜溫差大，大多為晴到多雲的天氣，清晨各地因輻射冷卻影響仍偏冷，中部以北、宜蘭低溫下探12度，西半部日夜溫差大，這樣天氣持續到18日（周日）。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲日夜溫差大，單日震盪可達10度以上。

鄭明典：西半部恐現顯著輻射冷卻

前氣象局長鄭明典解釋，今天下午西半部雲量極低，地面觀測顯示相對濕度也普遍偏低，決定輻射冷卻強度的主要變因剩下「風速」。天氣系統變化上，則有一個順時針旋轉的小高壓出海，台灣北部從西北風、逐漸轉成北風、再東北風，午夜過後可能變成偏東風。這樣的條件，西半部風速也會減弱，有很高的機率出現顯著的輻射冷卻低溫，不過區域性的雲量變化還是會帶來不確定性。

下波強冷空氣南下　濕轉乾冷很長時間

氣象愛好「台灣颱風論壇」粉絲團分析，下一波強冷空氣預計在20日（下周二）開始南下，而且越後面越寒冷，強度初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流，屬性為先濕冷後轉乾冷的類型，「影響時間長，會相當不好受」，且這個趨勢目前相當穩定，強度不輸上周的強烈冷氣團，歐洲模式預估台北約探11度。

中場休息　連續幾天單日10度震盪

「台灣颱風論壇」進一步預報，本周全台都在乾冷空氣的控制下，強度不如上周的冷氣團，可說進入一段中場休息的時間，但日夜溫差將會相當劇烈，白天太陽加溫，高溫能來到溫暖的2字頭，但深夜時段，輻射冷卻效應發威時，低溫仍然會下探15度左右，連續幾天都會是單日10度上下的震盪，並維持到周末。

01/12 全台詐欺最新數據

氣象專家賈新興表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預估周四有機會發展為今年第1號颱風「洛鞍」，預計未來路徑朝西北方向前進，對台灣無直接影響；另外，下周二至下周四有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部雨。

