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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／對接大灣區市場　超過3000種廣西農產品亮相廣州

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▲華聞快遞／對接大灣區市場　超過3000種廣西農產品亮相廣州（圖／中新社）

▲客商在桂林展台了解農產品。（圖／中新社）

《廣東》對接大灣區市場　逾3000種廣西農產品亮相廣州

2019年粵桂扶貧協作消費扶貧對接活動暨第16屆廣西名特優農產品（廣州）交易會23日在廣州開幕，3000多種「廣西好嘢」名特優農產品亮相，進一步推動廣西農產品與粵港澳大灣區市場對接。（中新社）

《浙江》浙江啟動建設「自貿試驗區聯動創新區」

浙江省政府辦公廳近日印發《關於進一步推進中國（浙江）自由貿易試驗區改革創新的若干意見》，首次明確提出，要在浙江省範圍內建設「自貿試驗區聯動創新區」。浙江省自貿辦相關負責人表示，聯動創新區是浙江自貿試驗區擴區的基礎區和先行區，全省11個設區市都可申報建設聯動創新區，各地可依托省級以上經濟（技術）開發區、高新技術產業園區、海關特殊監管區等各類經濟功能區進行創建。（中新社）

《新疆》「第二十八屆中國絲綢之路吐魯番葡萄節」開幕

「第二十八屆中國絲綢之路吐魯番葡萄節」23日開幕，活動將持續至9月5日。據悉，目前吐魯番市葡萄種植面積逾56萬畝，產量114萬噸；該市農民人均2018年的純收入為14755元（人民幣，下同），其中葡萄產業人均純收入5154元，佔農民人均純收入約35%，葡萄產業成為促進當地農村經濟發展和農民持續快速增收的支柱產業。（中新社）

《北京》陸上半年居民人均教育文化娛樂消費達1033元人民幣

中國文化和旅遊部23日透露，大陸全國今年上半年的居民人均教育文化娛樂消費支出為1033元，比去年同期增長10.9%，佔人均消費支出比重10%；預計旅遊30.8億人次，收入2.78萬億元，分別增長8.8%和13.5%；入境旅遊7269萬人次，國際旅遊收入649億美元，均增長5%。（中新社）

▲華聞快遞／對接大灣區市場　超過3000種廣西農產品亮相廣州（圖／中新社）

▲民眾參觀山西青銅博物館。（圖／中新社）

《北京》前7月陸國企利潤超2.1兆人民幣　年增率增長7.3%

大陸財政部23日發布數據顯示，中國今年前7月國有及國有控股企業利潤總額21366.2億元，年增率增長7.3%。其中，中央企業14119億元，年增率增長7.7%；地方國有企業7247.2億元，年增率增長6.6%。（中新社）

《浙江》2019世界數字經濟大會9月於寧波開幕

2019世界數字經濟大會暨第九屆中國智慧城市，以及智能經濟博覽會組委會召開的新聞發布會，將於9月6日至8日在浙江寧波舉行。據悉，該大會以「數字驅動、智能發展」為主題，緊扣數字經濟發展這一主線，將舉辦1個大會主論壇、14個專題論壇和1個專家諮詢會。（中新社）

《山西》山西今年前7月進出口總值達744.7億人民幣　外貿呈好轉態勢

太原海關23日透露獲悉，山西省今年1至7月外貿呈現好轉態勢，進出口總值為744.7億元，其中出口417.6億元、進口327.1億元。據悉，進出口總值居大陸全國第24位、增速居第22位。（中新社）

《四川》中軟國際等8個項目落戶成都高新區　總投資近100億人民幣

第十七屆中國國際軟件合作洽談會開幕式23日在成都舉行。會上，8個軟體和訊息技術服務業總部項目集中簽約落戶成都高新區，總投資近100億元，涉及大數據、區塊鏈、數字文創等軟體和訊息技術服務業細分領域。（中新社）

▼簽約儀式現場。（圖／中新社）

▲華聞快遞／對接大灣區市場　超過3000種廣西農產品亮相廣州（圖／中新社）

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關鍵字：華聞快遞,北京,新疆,浙江,廣東,山西,四川

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