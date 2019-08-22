華聞快遞／廣州啟動「菜籃子」建設！10月可吃上「供港標準」肉菜

▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）

《廣東》：啟動「菜籃子」建設！10月可吃上「供港標準」肉菜

廣州市農業農村局21日公佈，全面啟動粵港澳大灣區「菜籃子」建設，計畫10月上線運營，屆時在廣州也可吃上供港標準肉菜。粵港澳大灣區「菜籃子」平台上線後，將有持牌的供港澳農產品生產基地以及流通企業進入經營。（中新網）

《上海》：中國國際海事會展12月舉行 首次特別設置郵輪內裝展區

2019年中國國際海事會展將於今年12月3日至6日在上海舉辦，首次設立「郵輪內裝」展區。（澎湃新聞）

《香港》：中國移動宣佈與華為合作 廣深港高鐵將實現5G全線覆蓋

「大灣區5G產業聯盟」成立典禮21日在香港舉行。中國移動宣佈與華為合作，將實現廣深港高鐵5G全線覆蓋。廣深港高鐵將成為中國第一條5G全線覆蓋的高鐵線路。（央視新聞）

《北京》：第四屆中國綠色創新競賽舉行 大學生聚焦農莊污水處理

第四屆中國綠色創新競賽20日在北京清華大學舉行，主要關注塑膠污染、廢水排放、森林保護等問題。來自各國高校22名學員組成的6個跨年級、多學科的綠色創新團隊提交了創意環保治理方案。（澎湃新聞）

▲中國移動宣佈與華為合作。（圖／達志影像／美聯社）

《廣西》：北部灣港開通菲律賓首條集裝箱班輪直航航線

廣西北部灣港至馬尼拉集裝箱班輪直航航線21日正式開通，航線代碼為「CPV」，是廣西北部灣港開通至菲律賓的首條集裝箱班輪直航航線。（中新網）

《甘肅》：蘭州新區多優勢促口岸經濟發展

蘭州新區商務和文化旅遊局21日公佈，蘭州新區今年1至7月進出口貿易額增長1倍以上，綜合保稅區進出口貿易額增長2.28倍，已成為對外開放的新高地、進口貨物集散分撥中心和進口加工製造基地。（中新網）

《天津》：天津港集團雄安服務中心揭牌設立

天津港集團雄安服務中心21日揭牌設立，有力促進了津冀兩地融合發展，為京津冀協同發展開啟了新的篇章。（中新網）

《北京》：2019北京網路安全大會開幕

2019北京網路安全大會21日在北京開幕。來自30多個國家和地區的400多位安全領域專家聚焦全球網路風險應對策略，探討網路安全前沿技術。（中新網）

▼第四屆中國綠色創新競賽舉行。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）