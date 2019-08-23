華聞快遞／7月份海南旅遊消費價格指數環比上漲8.56%

▲海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

《海南》7月份海南旅遊消費價格指數環比上漲8.56%

根據海南省發展和改革委員會監測數據顯示，2019年7月份，中國·海南旅遊消費價格指數（以下簡稱海南TPI）同比上漲1.64%，環比上漲8.56%。從監測小類結構看，7月份海南TPI同比漲幅較大的是旅遊大中巴租車價格、旅遊標準餐價格，較去年同期分別上漲24.14%、10.56%。（海南日報）

《重慶》重慶市將打造一批民族特色村鎮

重慶市將指導重點少數民族特色村鎮試點實施「十個一」項目，打造一批有人文、有記憶、有故事、有內涵的民族特色村鎮，弘揚民族文化。同時，重慶市今年還將進一步加大對特色村鎮的宣傳推廣，在網際網路上對重點少數民族特色村鎮進行集中宣傳推介，全方位展示其自然風光、民族風情和建築風格。（重慶日報）

《廣西》30餘家北京中關村企業走進南寧高新區

北京中關村企業家走進南寧創新合作交流會20日在邕舉行，30餘家來自北京中關村的高科技企業走進南寧高新區。南寧中關村信息谷相關負責人說，下一步將按照南寧、南寧高新區的產業定位，精準對接中關村的項目資源，推動一批正在佈局東盟市場、符合產業定位的高科技項目落地發展。（廣西日報）

《陝西》前7月西安房價總體趨平穩 上半年新增市場主體56萬戶

據西安市住建局通報，今年1-7月份，全市市場運行平穩，住房價格漲幅收窄，總體趨穩，商品房銷售價格維持在12000元／平方米左右。開發投資增速放緩，新開工面積保持增長。累計完成房地產開發投資1286.36億元（人民幣，下同），同比下降2.3%。（西安日報）

▲ 西安市。（圖／記者蔡儀潔攝）

《河南》河南省上半年新增知識 產權質押融資14.3億

河南省截至2018年底累計實現知識產權質押融資56.84億元，今年上半年，全省專利申請量為66633件，授權量41637件，其中發明專利申請量為14651件，授權量為3813件。每萬人口發明專利擁有量達到3.72件，全省新增有效註冊商標13.23萬件，在大陸全國排名第8位。（鄭州日報）

《廣東》廣東省超高清視頻產業 10項合作項目在京簽約

北京國際廣播電影電視展覽會暨廣東省4K產業發展論壇期間，廣東省超高清視頻產業10項合作項目22日順利簽約。近年來，廣東省率先於大陸全國推動發展超高清視頻產業，爭取到2022年超高清視頻產業總體規模超8000億元，建成3個世界級超高清視頻產業集群。（南方日報）

《浙江》92家浙企入圍2019中國民企500強

2019中國民營企業500強榜單22日在青海省西寧市發佈，92家浙江企業上榜，這是浙江連續21年蟬聯該榜單上榜企業數量第一。同時發佈的還有2019中國民營企業製造業500強榜單、服務業100強榜單，分別有94家、7家浙江企業上榜。（浙江日報）

《北京》京津冀上半年三地GDP超4萬億元 佔大陸全國一成

北京市統計局日前發布數據顯示，今年上半年，京津冀三地通力協作，發展韌性進一步增強。初步核算，上半年京津冀三地實現地區生產總值合計達43283.7億元，佔大陸全國經濟總量的比重保持在一成左右。（北京日報）

▼北京晚間街景。（圖／記者馬叔安攝）