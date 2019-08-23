　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／7月份海南旅遊消費價格指數環比上漲8.56%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

▲海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

《海南》7月份海南旅遊消費價格指數環比上漲8.56%

根據海南省發展和改革委員會監測數據顯示，2019年7月份，中國·海南旅遊消費價格指數（以下簡稱海南TPI）同比上漲1.64%，環比上漲8.56%。從監測小類結構看，7月份海南TPI同比漲幅較大的是旅遊大中巴租車價格、旅遊標準餐價格，較去年同期分別上漲24.14%、10.56%。（海南日報）

《重慶》重慶市將打造一批民族特色村鎮

重慶市將指導重點少數民族特色村鎮試點實施「十個一」項目，打造一批有人文、有記憶、有故事、有內涵的民族特色村鎮，弘揚民族文化。同時，重慶市今年還將進一步加大對特色村鎮的宣傳推廣，在網際網路上對重點少數民族特色村鎮進行集中宣傳推介，全方位展示其自然風光、民族風情和建築風格。（重慶日報）

《廣西》30餘家北京中關村企業走進南寧高新區

北京中關村企業家走進南寧創新合作交流會20日在邕舉行，30餘家來自北京中關村的高科技企業走進南寧高新區。南寧中關村信息谷相關負責人說，下一步將按照南寧、南寧高新區的產業定位，精準對接中關村的項目資源，推動一批正在佈局東盟市場、符合產業定位的高科技項目落地發展。（廣西日報）

《陝西》前7月西安房價總體趨平穩　上半年新增市場主體56萬戶

據西安市住建局通報，今年1-7月份，全市市場運行平穩，住房價格漲幅收窄，總體趨穩，商品房銷售價格維持在12000元／平方米左右。開發投資增速放緩，新開工面積保持增長。累計完成房地產開發投資1286.36億元（人民幣，下同），同比下降2.3%。（西安日報）

▲▼ 西安市。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 西安市。（圖／記者蔡儀潔攝）

《河南》河南省上半年新增知識　產權質押融資14.3億

河南省截至2018年底累計實現知識產權質押融資56.84億元，今年上半年，全省專利申請量為66633件，授權量41637件，其中發明專利申請量為14651件，授權量為3813件。每萬人口發明專利擁有量達到3.72件，全省新增有效註冊商標13.23萬件，在大陸全國排名第8位。（鄭州日報）

《廣東》廣東省超高清視頻產業　10項合作項目在京簽約

北京國際廣播電影電視展覽會暨廣東省4K產業發展論壇期間，廣東省超高清視頻產業10項合作項目22日順利簽約。近年來，廣東省率先於大陸全國推動發展超高清視頻產業，爭取到2022年超高清視頻產業總體規模超8000億元，建成3個世界級超高清視頻產業集群。（南方日報）

《浙江》92家浙企入圍2019中國民企500強

2019中國民營企業500強榜單22日在青海省西寧市發佈，92家浙江企業上榜，這是浙江連續21年蟬聯該榜單上榜企業數量第一。同時發佈的還有2019中國民營企業製造業500強榜單、服務業100強榜單，分別有94家、7家浙江企業上榜。（浙江日報）

《北京》京津冀上半年三地GDP超4萬億元　佔大陸全國一成

北京市統計局日前發布數據顯示，今年上半年，京津冀三地通力協作，發展韌性進一步增強。初步核算，上半年京津冀三地實現地區生產總值合計達43283.7億元，佔大陸全國經濟總量的比重保持在一成左右。（北京日報）

▼北京晚間街景。（圖／記者馬叔安攝）

▲北京晚間街景。（圖／記者馬叔安攝）

ET快訊
白鹿陸警14:30發布！繼續增強再飆速　花東、中南部周六全面
河濱公園出沒正妹夜跑團！一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇
私菸風暴／搗破年度團購醜聞！北檢起訴21人　華航副總邱彰信5
人妻不孕崩潰哭！霸氣老公罵1句話感動天…8個月後結局40萬人

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／長髮少女離奇失蹤…十幾天後成「廢井女屍」！媽一聽兇嫌名字崩潰大哭

影／凌晨2點聽見詭聲！獨居女往床下一看…陌生男瞬間與她對眼「開始咧嘴笑」

華聞快遞／7月份海南旅遊消費價格指數環比上漲8.56%

8月零售銷售額急速下跌！　協會呼籲商舖業主「連續6個月減租5成」

港民號召824機場「和你塞」行動　機管局：正申請延長「禁制令」期限

《人民日報》斥「專列護送暴徒」　港鐵急出新規：再遇暴力可停止服務

擴大研發投入＋開發新領域　中探針在陸推就地升級

2原因曝光！28歲女整形「鼻眼滲血、布滿針孔」慘死手術台　醫院早有黑歷史

影／21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」　母一聽警方結論當場崩潰

快訊／港示威者深夜聚集葵芳站　要求解釋催淚彈事件…有市民被打

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

影／長髮少女離奇失蹤…十幾天後成「廢井女屍」！媽一聽兇嫌名字崩潰大哭

影／凌晨2點聽見詭聲！獨居女往床下一看…陌生男瞬間與她對眼「開始咧嘴笑」

華聞快遞／7月份海南旅遊消費價格指數環比上漲8.56%

8月零售銷售額急速下跌！　協會呼籲商舖業主「連續6個月減租5成」

港民號召824機場「和你塞」行動　機管局：正申請延長「禁制令」期限

《人民日報》斥「專列護送暴徒」　港鐵急出新規：再遇暴力可停止服務

擴大研發投入＋開發新領域　中探針在陸推就地升級

2原因曝光！28歲女整形「鼻眼滲血、布滿針孔」慘死手術台　醫院早有黑歷史

影／21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」　母一聽警方結論當場崩潰

快訊／港示威者深夜聚集葵芳站　要求解釋催淚彈事件…有市民被打

世籃賽／美國在「福地」澳洲63年沒輸過　波總追界外球跑贏球員

若「郭柯王」結盟…五成藍支持者贊成開除郭台銘、王金平黨籍

洋基24日作客道奇上演世界大賽前哨戰　柳賢振首戰掛帥

美防長：關注北京是五角大廈第一優先　中國想把美擠出亞太

【瑪法達談星】風象星座08.21~08.27運勢！天秤敗部復活　水瓶正偏財皆旺

張峻接國民黨花蓮縣黨部主委　扛下明年二合一輔選重擔

823比照228成國定假日？蔡英文：研究看看

永豐銀理專盜走客戶數千萬　顧立雄：自律規範前將比照前例開罰

馬英九金門巧遇蔡英文　網直呼：蔡總統不怕死亡之握嗎？

貨車司機瞬間心跳停止　昏迷追撞前方車…母親急喊：快幫我急救

大陸熱門新聞

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成..

學長約開房！傻妹失身後崩潰吞藥

5歲男童坐上SUV「帶3歲妹找..

鄭文傑嫖妓被捕　沒通報是個人請..

男友要「制服play」卻拿出尼..

2原因曝光！28歲女整形慘死手..

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

旅遊中被4男搭訕…2女被綁走淪..

港警車頭燈太亮　辣模po照反擊

即／香港示威者　深夜聚集葵芳站

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

24歲女驗出癌症末期　男友回4..

速食店玩手機邊充電！他當場觸電..

16歲男得小感冒...跑800..

更多熱門

相關新聞

廣州啟動「菜籃子」建設

廣州市農業農村局21日公佈，全面啟動粵港澳大灣區「菜籃子」建設，計畫10月上線運營，屆時在廣州也可吃上供港標準肉菜。粵港澳大灣區「菜籃子」平臺上線後，將有持牌的供港澳農產品生產基地以及流通企業進入經營。

大灣區5G產業聯盟在香港成立

華聞快遞／三亞在台灣設旅遊推廣中心

華為：反對美將另外46家附屬公司加入實體清單

陸7月煤炭產量達3.2億噸　增速創3年新高

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪雨

麻衣兒子不是王永慶轉世？通靈大師揭真身

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

女網友公審快遞員　反被萬人罵爆

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

老公「信佛」婚前禁慾　婚後開機人妻崩潰

白鹿颱風海警　中心明午東部登陸　

安宰賢《新婚日記》寵妻形象　工作人員：剪出來的　

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面